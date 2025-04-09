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羽球／每次去中國都被跟蹤狂傷害 志田千陽：不舒服、很害怕

聯合新聞網／ 綜合報導
日本羽球女神志田千陽。 美聯社
日本羽球女神志田千陽。 美聯社

日本羽球女神志田千陽最近在中國大陸寧波參加亞洲羽球錦標賽，她昨天發IG限時動態，提到自己每次在中國比賽都會遇到跟蹤狂，已持續一年半，呼籲球迷立刻停止這種行為。

現年27歲的志田千陽去年在巴黎奧運與搭檔松山奈未奪下女雙銅牌，志田因亮麗外型和甜美笑容圈粉無數，IG粉絲數破百萬。3月她們在全英公開賽奪冠，近日則前往寧波參加亞洲羽球錦標賽。

志田千陽昨天在IG動態用簡體中文寫下，「謝謝大家一直以來的支持，但在這裡想拜託各位粉絲，我們在中國的每次比賽都有受到跟蹤狂的傷害，已經持續了一年半的時間，最近我已經感到很不舒服很害怕了，但我知道不是所有粉絲都是這樣。」

志田呼籲，「我也很喜歡中國，感謝所有支持我的球迷，從現在開始請立刻停止跟蹤或類似行為，但如果這種情况還一直持續下去，我會想辦法做處理。最後，請大家把目光放到賽場上，而不是我們的私生活，再次感謝大家」。

志田千陽發文。截圖自志田千陽IG限時動態
志田千陽發文。截圖自志田千陽IG限時動態

志田千陽 羽球

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