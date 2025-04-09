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紐西蘭女足退賽風波 鄭世忠：撤銷足協300萬補助

中央社／ 台北9日電
教育部體育署長鄭世忠。圖／聯合報系資料照
教育部體育署長鄭世忠。圖／聯合報系資料照

台灣女足原訂8日與紐西蘭隊在高雄楠梓足球場進行邀請賽，不過紐西蘭隊因場地安全疑慮退賽。朝野立委今天輪番砲轟中華民國足球協會，要求懲處。教育部體育署長鄭世忠表示，將撤銷此次賽事對足協補助的新台幣300萬元。

立法院教育及文化委員會上午審查「運動彩券發行條例」部分條文修正草案，會議聚焦台灣與紐西蘭女足友誼賽因場地安全被迫取消，引來朝野立委批評足協丟盡國家顏面。

國民黨立委柯志恩質詢時，教育部長鄭英耀直言「這是丟臉，沒有什麼好講的」，並要求體育署深切檢討。另外包括民進黨立委范雲、李坤城、吳沛憶、張雅琳及國民黨立委萬美玲也要求教育部懲處足協。

范雲表示，明明草皮需要養護，場地都被足協借了， 卻讓場地處於重度使用狀態。

鄭世忠說，這也是他不能諒解足協的地方，足協的技術部門及競賽部門沒有很好的橫向聯繫，非常不應該，這是行政怠惰，已要求足協深刻檢討。

李坤城詢問，體育署何時知道場地無法使用。鄭世忠表示，4月1日知道。李坤城說，那時候知道就太慢了。

鄭世忠指出，足協去年11月決定舉辦比賽，今年2月提出場地租用證明，是有機會在賽前1個月加強草皮養護的。主要問題在於楠梓足球場今年3月是由足協技術部門借用，足協內部應該可以互相溝通，協調更換別的地方，而不是繼續使用，所以問題在足協。

李坤城追問如何懲處，鄭世忠說，本來這次賽事有補助足協300萬元，包括住宿等相關費用，目前研議將不核定這次補助，由足協自行承擔。

至於其他處分，鄭世忠指出，要求足協落實比賽前1個月進場草皮養護的標準作業程序（SOP）。此外，也會協助高雄中正體育場轉型為A級足球場地，紓解國內場地不足的壓力。

吳沛憶質詢時說，去年同一時間，台北田徑場就發生過一次狀況，當時體育署也強調加強督導足協，非常遺憾，今年還是遇到同樣問題。

鄭世忠說，他去年6月就加強輔導，足協應該要了解，體育署不可能每一場賽事都盯著足協。

足球 鄭世忠 體育

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