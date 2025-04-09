U15世中運2度低溫 竹南國中劉子渝代表中華隊跳高奪銅

苗栗縣2女田徑選手今年入選國家隊，上周出國門參加體育競技，其中竹南國中三年級學生劉子渝，參加在塞爾維亞所舉辦的U15世界中學生運動會跳高項目中，拿到銅牌好成績為國爭光。

劉子渝的在國內跳高最佳成績是1米74，今年順利獲選U15世界中學生運動會國家隊。昨晚在塞爾維亞當地攝氏2度低溫下，以1.67公尺在女子跳高得銅，今天一早她代表中華隊奪牌消息傳回，大家紛紛表示祝賀。

竹南國中校長郭芳江表示，聽到子渝不負眾望順利奪牌，當然開心！今年當選U18亞洲田徑錦標賽國家隊，前往沙烏地阿拉伯參加100公尺跨欄、一起出國門的大同高中二年級學生蕭潔，也出自竹南國中，而她在三年前則在世中運的跨欄拿到銀牌。她們都是竹南國中的驕傲。

郭芳江表示，劉子渝出國比賽的準備適應期間，該校教練在都會透過視訊指導並安撫她的心情，雖然選手每次比賽不一定都能達到最佳巔峰，攝氏2度低溫與台灣氣溫有很大的溫差，短時間內要適應如此低溫環境確實不容易，可能也影響到她比賽時的表現，未能發揮出真正實力，但奪牌就是勝利，也為國爭光。