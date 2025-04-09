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新竹縣長楊文科授旗全中運代表隊 頒發加菜金勉勵選手

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今親自為新竹縣代表隊授旗，並頒發加菜金，勉勵選手們全力以赴、旗開得勝、勇奪佳績，為新竹縣爭光。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科今親自為新竹縣代表隊授旗，並頒發加菜金，勉勵選手們全力以赴、旗開得勝、勇奪佳績，為新竹縣爭光。圖／縣府提供

114年全國中等學校運動會將於4月19日至4月24日一連6天在台南市舉行，新竹縣長楊文科今親自為新竹縣代表隊授旗，並頒發加菜金，勉勵選手們全力以赴、旗開得勝、勇奪佳績，為新竹縣爭光。 

楊文科表示，113年全國中等學校運動會，竹縣小將們勇奪8金、9銀、18銅共35面獎牌，相信今年可以超過去年的成績。新竹縣體育競技實力已逐漸提升，近年來選手們大放異彩，如全中運出生的選手，包括鏈球好手余雅倩、跳高及七項全能的好手林沛萱，這次都入選了國家代表隊參加世界青年的田徑比賽，這也展現新竹縣的體育成果與績效。 

楊文科也說，此次縣府除了投入代表隊經費667萬餘元，也一直是選手及教練們的最佳後盾，全力支援代表隊選手在競賽場上大展身手，獲獎的選手也將頒發獎金。 

教育局長楊郡慈表示，今年全國中等學校運動會新竹縣代表隊派出543位隊職員參加共計17項競賽項目（田徑、羽球、自由車、角力、柔道、射箭、射擊、拳擊、桌球、軟式網球、游泳、跆拳道、滑輪溜冰、網球、擊劍、木球及韻律體操）。縣府全力給選手和隊職員最好的支持，希望選手全力展現過去一年訓練的成果，突破自我爭取佳績。 

新竹縣體育會理事長田耕豪表示，體育會與縣府緊密合作，新竹縣的體育政策不斷精進、完善，尤其縣府提供的後勤資源愈來愈多，陣容也愈來愈龐大，因此選手也要不斷進步，讓新竹縣成為體育大縣、發光發熱，相信在楊縣長的帶領之下，新竹縣的體育只有進步沒有退步。

新竹 楊文科 體育

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