羽球亞錦賽／王齊麟、邱相榤拍下印度組合 晉級男雙16強

台灣男雙組合王齊麟與邱相榤今天在亞洲羽球錦標賽男雙首輪登場，以21比19、21比12淘汰印度組合羅伊（Pruthvi Krishnamurthy Roy）與帕拉希克（K. Sai Pratheek），前進16強，這也是兩人在亞錦賽合作第1勝。

王齊麟在2023年曾與李洋在亞錦賽合力拿下男雙銅牌，在巴黎奧運後王齊麟改搭邱相榤，兩人這次征戰在中國寧波舉辦的亞錦賽，首輪出戰排名第48的印度組合羅伊與帕拉希克。

世界排名第18的「麟榤配」克服開賽1比4落後劣勢，很快調整到位，以11比9超前比分，並逐步擴大差距，但在18比12領先時，被對手打出一波7比1攻勢扳平，所幸「麟榤配」及時回穩，以21比19先下一城。

「麟榤配」次局則在7比7平手時，拉出一波6比1攻勢，後續未給對手太多機會，以21比12迎接勝利。

不過，首局贏得驚險，也讓王齊麟當下想起今年全英公開賽遭逆轉的畫面，他接受中央社訪問時坦言，當下問題在於心態，「會慌掉、變得保守，我想說，難道又要跟全英一樣嗎？」

台灣這次在男雙取得4席滿額席位，王齊麟與邱相榤成為首對前進男雙16強的台灣組合。

「麟榤配」今年前6站巡迴賽就有5站止步16強，接下來將力拚本季首張8強門票，對手是世界第8的印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）與伊斯法哈尼（Moh Reza Pahlevi Isfahani）、中國組合陳柏陽與劉毅之間的贏家。