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台南全大運聖火正式引燃 9日至11日將展開傳遞行程

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
全大運今天於台南市巴克禮紀念公園舉行聖火引燃典禮。圖／長榮大學114全大運執辦提供
全大運今天於台南市巴克禮紀念公園舉行聖火引燃典禮。圖／長榮大學114全大運執辦提供

114年全國大專校院運動會今天下午在台南市巴克禮紀念公園舉行聖火引燃典禮，教育部體育署副署長房瑞文、台南市政府體育局主任秘書陳崇彝及長榮大學校長李泳龍等人參與聖火引燃儀式，以「榮耀之火照耀全地，使命之光傳遞希望」為主題，自明天展開3天聖火傳遞行程，預計環繞北中南10所學校，展開全大運精彩序章。

體育署副署長房瑞文表示，每年全大運都有上萬名優秀的運動選手，展現競技運動實力，在場上揮灑汗水，為爭取最高榮譽而努力，今年全大運不僅是一場運動盛會，更是一場融合信仰、文化與城市交流的青春盛典。

長榮大學以「超越巔峰、競在手中」為主題，象徵青年學子勇於突破，超越自我極限，聖火引燃儀式中所見的「榮耀之火」，代表著希望、勇氣與前行的力量，象徵每一位青年的潛能與使命，都能成為照亮未來道路的光芒。祝福優秀的選手們在經歷全大運的磨練後，除爭取佳績和榮耀外，更能提升大專校院競技運動水準，邁向國際體壇。

主任秘書陳崇彝表示，今年全大運將是一場屬於全國青年學子的舞台，也是一場讓台南與體育融合共榮的盛典。希望透過運動的熱情、文化的傳承與台南的溫度，讓每一位選手、觀眾與市民都能感受到「青春無限、競技無疆」的力量。此外，也歡迎來自全國的選手與師生，並鼓勵大家在參與比賽之餘，也能深入體驗台南的美食與文化。

長榮大學校長李泳龍表示，為承辦本屆全大運，學校自兩年前即啟動規劃，這不僅是校史上的重要里程碑，更是信仰價值與文化運動的深度結合。本次聖火引燃儀式選於巴克禮紀念公園亦別具意義。此公園為紀念英國宣教師巴克禮博士而建，不僅為台南東區最大的綠地，更是城市第一座荒野自然公園。校長李泳龍自2019年起擔任巴克禮永續經營協會理事長，持續推動環境永續，展現大學承擔社會使命的信仰實踐。

本屆聖火引燃設計以「榮耀之火」為主軸，融合象徵純潔與永續的色彩與造型。聖火台採圓形火焰碗與四足結構，寓意穩固與團結，白金主色搭配紅橙黃火焰，象徵青春的熱情與堅定信念。聖火引燃儀式由長榮大學「達斯督魯瑪社」擔任開場表演，透過原住民舞蹈所展現的文化精神，象徵聖火點燃前的啟動召喚。節奏引領貴賓登上聖火高台，火焰於光影交織中燃起，如同點燃心中的使命之光，照亮前行之路，寓意青春力量將持續傳遞、綻放光芒。結合園區內裝置藝術「風中福音」，象徵神的話語隨風傳揚。當風吹動金屬片奏出聲音，與「榮耀之火」所傳遞的光與使命相互呼應，讓這場聖火引燃儀式不只是點燃火焰，更是喚醒信念與希望的行動。

聖火引燃儀式結束後，聖火將於4月9日至4月11日展開為期三天的聖火傳遞行程，途經東海大學、台灣體育運動大學、清華大學、台北市立大學、中央大學、中原大學、成功大學、高雄大學、中華民國海軍軍官學校及屏東大學等多所學校與城市地標，象徵運動精神的持續傳遞，也凝聚全國學子對體育榮耀的共同期待。最終將於4月27日開幕典禮上點燃主聖火，宣告全大運正式開賽。

114全大運訂於4月27日至5月2日進行，共有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、划船、輕艇、自由車、角力、木球及橄欖球等21種競賽種類，相信賽事絕對精彩可期。詳細資訊可參考全大運官方網站：https://114niag.cjcu.edu.tw/。

全大運今天於台南市巴克禮紀念公園舉行聖火引燃典禮。圖／長榮大學114全大運執辦提供
全大運今天於台南市巴克禮紀念公園舉行聖火引燃典禮。圖／長榮大學114全大運執辦提供

全大運 聖火 體育署

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