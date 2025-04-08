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HVL／曾被豐商拒絕 龍津得分王拚隊史首冠

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
龍津高中在教練林則旻（右一）率領下首度晉級6強決賽，隊上的「得分王」謝沅驊（左一）期待再次對決豐原高商。記者曾思儒／攝影
龍津高中在教練林則旻（右一）率領下首度晉級6強決賽，隊上的「得分王」謝沅驊（左一）期待再次對決豐原高商。記者曾思儒／攝影

創隊8年的龍津高中成113學年高中排球聯賽（HVL）男甲大黑馬，8強複賽一舉打下7連勝，包括擊退尋求衛冕的傳統勁旅豐原高商，以頭號種子進入6強決賽已改寫隊史最佳成績。教頭林則旻和全隊球員還有更遠大目標，期待周末登場的最後2戰延續連勝，帶著隊史首冠回台中。

龍津和豐商同樣來自台中，不同於豐商去年打下隊史第12座金盃，龍津111學年的第8名是隊史最佳，今年上演驚奇旅程，複賽維持完美勝率，今天率3名球員出席決賽記者會的教練林則旻坦言超出預期，「今年本來就想晉級決賽，7連勝很驚奇，驚訝成分更多一點。」

林則旻提到，球隊成立契機就是希望留住台中人才，目前成員約有一半來自台中、一半來自外地，約有三分之一來自乙級，高三「得分王」謝沅驊就是乙級球員出身。

謝沅驊從小學一年級就加入排球社，他笑說當初入社契機其實很單純，「籃球社要小三能加入，排球社又有點心和餅乾可以吃。」國中進入乙組的大雅國中，他畢業前也曾探詢過加入台中強權豐商的可能，但被告知該屆不收乙級球員遭到「打槍」，才選擇同是家鄉的龍津。

衛冕軍豐商11日將先和福誠高中碰頭，勝隊就會在4強賽遭遇龍津，極有可能再度演出「台中內戰」，謝沅驊笑說：「對上豐商就會特別用力。」龍津過往不曾擊敗過豐商，複賽突破魔咒，謝沅驊形容突破「打不贏」的心魔，若再對決五五波，「有機會贏他們，絕對不要放棄，一定會有機會。」

龍津初闖決賽就以頭號種子身份直闖4強，林則旻不諱言目標就是隊史首冠，「興奮會多於壓力，豐商壓力更大。」他透露複賽時針對各支隊伍做功課，唯一沒特別準備的就是豐商，不過球員先突破過往對戰1局未拿劣勢，他說：「先給球員小目標，試著拿下一局，第一局拿下來後，小朋友眼神就不一樣了。」他期許全隊把握住今年機會，一起締造隊史新紀錄。

HVL 排球 籃球

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