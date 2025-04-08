快訊

掃拖機器人「聰明伸手臂」！石頭科技新品Saro Z70夾擊障礙物、F25 ACE Combo五合一洗地機1組掃全屋

台股連日重挫…高關稅風暴衝擊下「要跌多久」？法人曝關鍵

川普關稅核心是台灣？外媒：重塑秩序代價 勝過大陸犯台摧毀一切

114年全大運聖火引燃 3天繞行北中南10所大學

中央社／ 台北8日電
全大運聖火點燃儀式。籌備會提供。
全大運聖火點燃儀式。籌備會提供。

114年全國大專校院運動會今天下午在台南市巴克禮紀念公園舉行聖火引燃典禮，以「榮耀之火照耀全地，使命之光傳遞希望」為主題，聖火將從明天起一連3天繞行北中南10所學校。

體育署副署長房瑞文在致詞時表示，每年全大運都有上萬名優秀運動選手展現競技實力，在場上揮灑汗水，為爭取最高榮譽而努力。今年全大運不僅是一場運動盛會，更是一場融合信仰、文化與城市交流的盛典。

台南市體育局主任秘書陳崇彝提到，今年全大運將是屬於全國青年學子的舞台，也是一場讓台南與體育融合共榮的盛典。希望透過運動的熱情、文化的傳承與台南的溫度，讓每一位選手、觀眾與市民都能感受到「青春無限、競技無疆」的力量。

長榮大學今年以「挑戰巔峰，競在手中」為全大運主題，象徵青年學子勇於突破，超越自我極限。聖火引燃儀式中所見的「榮耀之火」，代表著希望、勇氣與前行的力量，象徵每位青年的潛能與使命。

聖火將從明天起至4月11日傳遞，途經東海大學、台灣體育運動大學、清華大學、台北市立大學、中央大學、中原大學、成功大學、高雄大學、中華民國海軍軍官學校及屏東大學等學校與城市地標。

114年全大運將於4月27日至5月2日進行，共舉辦田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、划船、輕艇、自由車、角力、木球及橄欖球等21種競賽種類。

全大運 田徑 聖火

延伸閱讀

基隆二信將設半導體實驗班 菁英式教育培訓出大學新生

女兒要考大學！國光女神Lala遭疑未成年生女　真實年齡驚呆網友

基隆暖暖社區地下停車場火燒車 老翁酒駕撞牆燒胎引燃

華裔網安教授遭解雇、同日FBI搜查住宅 印第安納大學已刪夫妻簡介

相關新聞

HVL／曾被豐商拒絕 龍津得分王拚隊史首冠

創隊8年的龍津高中成113學年高中排球聯賽（HVL）男甲大黑馬，8強複賽一舉打下7連勝，包括擊退尋求衛冕的傳統勁旅豐原高...

114年全大運聖火引燃 3天繞行北中南10所大學

114年全國大專校院運動會今天下午在台南市巴克禮紀念公園舉行聖火引燃典禮，以「榮耀之火照耀全地，使命之光傳遞希望」為主題...

HVL／甲級決賽決戰彰化 台中雙強列頭號種子

113學年度高中排球聯賽（HVL）邁入最後的高潮階段，甲級決賽將於11日起一連三天在彰化縣立體育館進行最後的男、女6強決...

2025新北定向越野 5月三芝開跑

2025探旅新北定向越野活動正式啟動！第一場系列賽將於5月4日於三芝區開跑，陸續在樹林區(6月29日)、三峽區(7月20日)、淡水區(8月24日)辦理。首場賽事三芝場自3月20日報名開放後，四場統一報

桌球／黃金混雙世錦賽再合拍 鄭怡靜盼擦出新火花

曾替台灣拿下東京奧運桌球銅牌的「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜，在拆夥近3年後，決定在今年5月的世界桌球錦標賽重新合拍。鄭怡靜...

世大運／排球、籃球分組出爐 中華隊碰地主德國硬戰難免

2025第32屆夏季世界大學運動會將於7月16日至27日在德國萊茵魯爾都會區舉行，舉辦18運動種類競賽，昨天正式進入百日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。