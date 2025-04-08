114年全大運聖火引燃 3天繞行北中南10所大學

114年全國大專校院運動會今天下午在台南市巴克禮紀念公園舉行聖火引燃典禮，以「榮耀之火照耀全地，使命之光傳遞希望」為主題，聖火將從明天起一連3天繞行北中南10所學校。

體育署副署長房瑞文在致詞時表示，每年全大運都有上萬名優秀運動選手展現競技實力，在場上揮灑汗水，為爭取最高榮譽而努力。今年全大運不僅是一場運動盛會，更是一場融合信仰、文化與城市交流的盛典。

台南市體育局主任秘書陳崇彝提到，今年全大運將是屬於全國青年學子的舞台，也是一場讓台南與體育融合共榮的盛典。希望透過運動的熱情、文化的傳承與台南的溫度，讓每一位選手、觀眾與市民都能感受到「青春無限、競技無疆」的力量。

長榮大學今年以「挑戰巔峰，競在手中」為全大運主題，象徵青年學子勇於突破，超越自我極限。聖火引燃儀式中所見的「榮耀之火」，代表著希望、勇氣與前行的力量，象徵每位青年的潛能與使命。

聖火將從明天起至4月11日傳遞，途經東海大學、台灣體育運動大學、清華大學、台北市立大學、中央大學、中原大學、成功大學、高雄大學、中華民國海軍軍官學校及屏東大學等學校與城市地標。

114年全大運將於4月27日至5月2日進行，共舉辦田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、划船、輕艇、自由車、角力、木球及橄欖球等21種競賽種類。