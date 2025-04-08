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HVL／甲級決賽決戰彰化 台中雙強列頭號種子

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
113學年HVL甲級決賽11日登場，今天賽前記者會男、女6隊教練和球員代表出席。記者曾思儒／攝影
113學年HVL甲級決賽11日登場，今天賽前記者會男、女6隊教練和球員代表出席。記者曾思儒／攝影

113學年度高中排球聯賽（HVL）邁入最後的高潮階段，甲級決賽將於11日起一連三天在彰化縣立體育館進行最後的男、女6強決賽，女子組東山高中以頭號種子身份挑戰連霸，男子組由年度大黑馬龍津高中榮膺第一種子，首度打進6強決賽就要挑戰隊史第一冠。

今天高中體總舉辦HVL甲級決賽記者會，男、女6強先禮後兵，高中體總會長胡劍峯特別邀請熱愛排球、喜歡學生聯賽的朋友，11日到13日可以到現場觀賽，同時提到2025年世界中學生U15運動會正在塞爾維亞進行中，中華代表團捷報頻傳，高中女壘決賽也剛落幕，「各項比賽可說是非常精彩，謝謝教育部和體育署，也謝謝各校校長和縣市政府大力支持。」

女子組衛冕軍東山今年在陳品宇、簡翊雯「雙槍」領軍下，8強複賽以一局未失之姿強勢挺進決賽，將尋求隊史第4度連霸以及第7冠；身為頭號種子的東山已在4強就位，將等11日中山工商和鶯歌工商的勝隊挑戰，列第2種子的華僑另場4強賽將對決北港高中和內湖高中間的勝家。

男子組由龍津高中和華僑高中排前2種子，龍津更是今年度大黑馬，闖進6強不但改寫111學年的隊史最佳第8名成績，複賽更打出7連勝，包括首度擊敗台中傳統強權豐原高商；衛冕軍豐商和福誠高中11日將碰頭，勝隊12日將和龍津爭冠軍戰門票，有機會再演出「台中內戰」，華僑則要等內湖高中和苑裡高中的勝隊出線。

HVL甲級決賽由民視台灣台帶來有線電視轉播，網路可透過Hami Video及Youtube 名衍行銷運動頻道直播。

HVL 排球 體育署

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