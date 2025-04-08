2025新北定向越野 5月三芝開跑

2025探旅新北定向越野活動正式啟動！第一場系列賽將於5月4日於三芝區開跑，陸續在樹林區(6月29日)、三峽區(7月20日)、淡水區(8月24日)辦理。首場賽事三芝場自3月20日報名開放後，四場統一報名組別100組名額瞬間額滿，展現活動的高人氣與參賽者的熱情支持。第二場樹林場、第三場三峽場及最終場淡水場將分別於4月14日、5月5日、5月28日開放報名。

觀旅局表示，本次四場賽事持續設計更多元路線，參賽者不僅能體驗到越野運動的刺激，還能透過定向地圖親自領略到新北市隱藏的自然景點、歷史文化以及獨特的地方風情。此外，每場賽事邀請4位代言人包括一吉邦A-ONE(馮勝賢(老邦)、吳永吉(吉董))、Go Formosa主理人張岱偉（歐霸）、知名作家主持人段慧琳（Windy）及運動人氣主播田鴻魁，將分別出席三芝場、樹林場、三峽場、淡水場，與參賽選手一同探索新北的秘境。活動賽事物資更融入在地文化特色，以三芝場為例，開賽禮與三芝在地信仰中心福成宮合作推出專屬探旅新北的香火袋，完賽禮則以三芝水車模型為紀念品，報名即享活動專屬跑衣、跑襪及頭巾等好禮，母親節將至，歡迎全家大小來體驗定向越野三芝場，不僅享受運動的樂趣，也可以增進親子關係。

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，探旅新北定向越野賽事以「雙北世界壯年運動會正式項目-定向越野」為靈感，自2023年首辦，已辦理9場系列賽事，今年將舉辦第三屆，搭上2025雙北世界壯年運動會熱潮，賽事規格媲美專業定向越野，透過結合運動與城市文化，吸引許多民眾用雙腳探索新北各區。

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