快訊

掃拖機器人「聰明伸手臂」！石頭科技新品Saro Z70夾擊障礙物、F25 ACE Combo五合一洗地機1組掃全屋

台股連日重挫…高關稅風暴衝擊下「要跌多久」？法人曝關鍵

川普關稅核心是台灣？外媒：重塑秩序代價 勝過大陸犯台摧毀一切

2025新北定向越野 5月三芝開跑

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

2025探旅新北定向越野活動正式啟動！第一場系列賽將於5月4日於三芝區開跑，陸續在樹林區(6月29日)、三峽區(7月20日)、淡水區(8月24日)辦理。首場賽事三芝場自3月20日報名開放後，四場統一報名組別100組名額瞬間額滿，展現活動的高人氣與參賽者的熱情支持。第二場樹林場、第三場三峽場及最終場淡水場將分別於4月14日、5月5日、5月28日開放報名。

觀旅局表示，本次四場賽事持續設計更多元路線，參賽者不僅能體驗到越野運動的刺激，還能透過定向地圖親自領略到新北市隱藏的自然景點、歷史文化以及獨特的地方風情。此外，每場賽事邀請4位代言人包括一吉邦A-ONE(馮勝賢(老邦)、吳永吉(吉董))、Go Formosa主理人張岱偉（歐霸）、知名作家主持人段慧琳（Windy）及運動人氣主播田鴻魁，將分別出席三芝場、樹林場、三峽場、淡水場，與參賽選手一同探索新北的秘境。活動賽事物資更融入在地文化特色，以三芝場為例，開賽禮與三芝在地信仰中心福成宮合作推出專屬探旅新北的香火袋，完賽禮則以三芝水車模型為紀念品，報名即享活動專屬跑衣、跑襪及頭巾等好禮，母親節將至，歡迎全家大小來體驗定向越野三芝場，不僅享受運動的樂趣，也可以增進親子關係。

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，探旅新北定向越野賽事以「雙北世界壯年運動會正式項目-定向越野」為靈感，自2023年首辦，已辦理9場系列賽事，今年將舉辦第三屆，搭上2025雙北世界壯年運動會熱潮，賽事規格媲美專業定向越野，透過結合運動與城市文化，吸引許多民眾用雙腳探索新北各區。

聚傳媒

越野 運動

延伸閱讀

邱世元黃取榮涉共諜案 民進黨新北黨部開除黨籍

邱世元黃取榮涉共諜案 民進黨新北黨部開除黨籍

影／新北男騎車載5桶瓦斯桶撞前車 瓦斯桶滾地四散嚇壞人

影／新北男騎車載5桶瓦斯桶撞前車 瓦斯桶滾地四散嚇壞人

相關新聞

HVL／曾被豐商拒絕 龍津得分王拚隊史首冠

創隊8年的龍津高中成113學年高中排球聯賽（HVL）男甲大黑馬，8強複賽一舉打下7連勝，包括擊退尋求衛冕的傳統勁旅豐原高...

114年全大運聖火引燃 3天繞行北中南10所大學

114年全國大專校院運動會今天下午在台南市巴克禮紀念公園舉行聖火引燃典禮，以「榮耀之火照耀全地，使命之光傳遞希望」為主題...

HVL／甲級決賽決戰彰化 台中雙強列頭號種子

113學年度高中排球聯賽（HVL）邁入最後的高潮階段，甲級決賽將於11日起一連三天在彰化縣立體育館進行最後的男、女6強決...

2025新北定向越野 5月三芝開跑

2025探旅新北定向越野活動正式啟動！第一場系列賽將於5月4日於三芝區開跑，陸續在樹林區(6月29日)、三峽區(7月20日)、淡水區(8月24日)辦理。首場賽事三芝場自3月20日報名開放後，四場統一報

桌球／黃金混雙世錦賽再合拍 鄭怡靜盼擦出新火花

曾替台灣拿下東京奧運桌球銅牌的「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜，在拆夥近3年後，決定在今年5月的世界桌球錦標賽重新合拍。鄭怡靜...

世大運／排球、籃球分組出爐 中華隊碰地主德國硬戰難免

2025第32屆夏季世界大學運動會將於7月16日至27日在德國萊茵魯爾都會區舉行，舉辦18運動種類競賽，昨天正式進入百日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。