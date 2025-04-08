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世大運／排球、籃球分組出爐 中華隊碰地主德國硬戰難免
2025第32屆夏季世界大學運動會將於7月16日至27日在德國萊茵魯爾都會區舉行，舉辦18運動種類競賽，昨天正式進入百日倒數，同時在6日至11日於杜塞道夫登場的團長會議中，進行籃球、排球、水球的抽籤儀式，我國代表隊預賽雖都避開上屆前三，但男女籃要力抗地主，男女排則硬仗依舊。
我國世大運團體球類參賽隊伍均經重重關卡，本屆除須於期限內完成報名並繳納保證金，還要循主辦城市德國、下屆主辦城市韓國、FISU參賽排名、國際單項協會排名、洲際分配等條件依序篩選，我國能在男女籃、男女排各16隊中均占有一席之地，且連兩屆4隊齊發，實屬不易。
本屆世大運籃球賽事7月18日至26日於杜伊斯堡、埃森、哈根等3城市4場館舉行，女籃分組和美國、德國和波蘭位於B組，男籃和德國、智利和芬蘭位於A組。
女籃上屆重返4強，雖無緣獎牌，但中生代銜接拚出希望，本屆預賽就遭遇上屆未參賽的強權美國、地主德國，以及同樣人高馬大的波蘭，對推進2003起連10屆闖入8強的紀錄是一大挑戰；男籃上屆擊敗亞洲勁旅中國及日本，第11名刷新最佳，今年要力拚推進隊史新猷。
本屆世大運排球賽事7月16日至24日全數於柏林舉行，1995年以來從未缺席世大運的中華女排，本屆預賽對手澳洲、美國、義大利都不好惹，重回8強充滿考驗；男排上屆「期間限定」組合打出12名仍留些許遺憾，本屆再碰頭巴西、交手葡萄牙及澳洲，晉級之路同樣艱難，但自我挑戰有望再突破。
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