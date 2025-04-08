楠梓球場不安全 紐國女足不踢了

中華民國足球協會原訂今在高雄市立楠梓足球場舉行國際女子足球邀請賽，由台灣女子足球代表隊對戰紐西蘭隊，不料紐隊勘察場地後認為場地草皮不安全，前天取消出賽，足協也宣布開放退票，讓球迷傻眼批評「好丟臉！居然場地被打槍」。

和挖出廢棄物的新竹棒球場、地震中天花板崩落的桃園八德國民運動中心羽球場一樣，楠梓足球場也是使用前瞻預算，中央和地方共耗資3.5億元興建，2022年11月啟用，場內有天然、人工草皮球場各1座，委由柏文健康公司營運。

柏文公司昨發聲明，稱本月1日起已積極改善場地，包括草皮更換、草地整理、灑水、壓地及整地等，更與紐西蘭方不斷地溝通與協調，但最終未能達成共識感到遺憾，向球迷致歉。

中華足協表示，未來將持續精進賽事籌辦與場地管理機制，並與國內各球團共同研議天然草皮場地維護長期策略。台灣女子足球員工會則發聲明支持紐西蘭隊，安全是不容退讓的底線。

此次女足邀請賽為台灣女足暌違5年重返主場，也是自2019年以來首度在台舉行國際女足A級賽事，因國內僅台北田徑場、高雄國家體育場符合國際賽事標準，足協去年9月商借高雄國家體育場，因該場地早已排定演唱會檔期，才轉向借用楠梓足球場。

楠梓足球場雖是國內標準比賽場地，但上月幾乎周周有練習或賽事，壓縮場地草皮維護和保養。紐西蘭隊勘察場地後提出重鋪草皮等建議，但直到賽事登場前，仍認為場地無法達到比賽標準，不參加賽事，足協官網6日發布聲明「因場地相關條件仍無法完全符合對方對賽事品質的期待，最終遺憾決議取消本場比賽」，開放球迷退票。

球迷不留情批評，「丟臉啊，要辦比賽，整個場地還沒搞好」、「紐西蘭認證的爛場地」。

記者直擊現場，草皮泛黃、泥地裸露，球門周邊草皮狀況也很差，還有多處補丁，感到場地的確存在不安全風險。

市議員白喬茵說，高市運發局作為場地的OT單位，應同步確保場地狀況，甚至要求足協在借用時須要框足夠長的場地保養期間，而非讓場地單位吸收，讓劣跡斑斑的足協再次讓世界看見台灣，也傷害高雄的形象，「最無辜的是我們的女足球員，也是對遠道來台的外隊的失禮」。

高市運發局回應，對於各方使用高市足球場舉辦大型賽會活動皆樂觀其成，廠商已給予最大支持，全力配合足協改善場地。