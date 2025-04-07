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嫌場地太爛！紐西蘭女足隊取消出賽 營運廠商說話了
中華女足睽違5年重返主場，今年對戰紐西蘭隊賽事選在高雄市立楠梓足球場舉行，不料紐隊抵台以後，勘查發現場地草皮狀況不佳，考量安全，最終選擇取消出賽。對此，負責營運足球場的柏文健康公司今天發出聲明強調，4月1日起就積極改善場地，最終未能達成共識，亦表達遺憾。
台灣國際賽事足球場地不足，全台僅台北田徑場和國家體育場，足協原本計畫今年舉辦國際女足邀請賽對戰紐西蘭隊，卻面臨借不到場地的窘境，轉向高雄楠梓足球場借用。
楠梓足球場雖是國內標準比賽場地，光上個月幾乎周周有練習或賽事，包括挑戰者盃、國男女足練習等，高頻率使用下，壓縮了場地草皮維護和保養，出現泥地裸露、草皮泛黃和補丁狀況，雖然場地方盡力賽前維護修補，仍不符國際隊伍的要求。
柏文健康事業則發出聲明指出，原訂於2025年4月8日晚間6時30分，於高雄楠梓足球場舉行「2025中華女足國際女子足球邀請賽」對戰紐西蘭賽事，經雙方多次溝通與協調後，因場地相關條件仍無法完全符合對方對賽事品質期待，最終遺憾決議取消本場比賽。
紐西蘭隊於抵台後，立即與場地方柏文健康事業進行多次實地勘查與會議，並針對場地條件提出重新鋪設草皮等具體建議。
聲明表示，為了配合紐西蘭隊要求，楠梓足球場自4月1日起，積極進行場地改善工作，包括草皮更換、草地整理、灑水、壓地及整地等一系列努力，更與紐西蘭方面不間斷地進行溝通與協調，盡全力確保比賽場地符合規定並達到最佳狀況，但最終仍未能達成共識，導致比賽無法如期進行。
聲明強調，對於比賽取消，柏文深感遺憾，並對所有期待這場比賽的球迷與朋友表示歉意，衷心感謝高雄市運發局及足協長時間積極協助楠梓足球場，展現出對足球運動支持與重視。
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