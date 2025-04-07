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羽球／亞錦賽8日開打 周天成領軍首戰西本拳太

中央社／ 台北7日電
周天。圖／中華羽協提供
周天。圖／中華羽協提供

亞洲羽球錦標賽將從明天起在中國寧波開打，台灣由男單一哥周天成領軍，共19組人馬直接從會內賽打起；根據籤表，周天成首輪將對上日本的西本拳太。

2025年賽季，已經35歲的周天成參加過5場比賽，表現最佳的就是馬來西亞公開賽、印度公開賽的8強，最近1場的瑞士公開賽則是首輪止步。

世界第9的周天成生涯對上世界第12的西本拳太，賽前交手14次，周天成以9勝5敗佔上風；周天成在接受中央社訪問時表示，這陣子就是把今年比賽中的缺點找出來進行修正，繼續用「衝擊對手的心態」去打這場亞錦賽。

台灣男單另外還有林俊易、李佳豪、戚又仁參賽，根據籤表，目前世界排名第14的李佳豪，很有機會在8強遇到球王石宇奇，看能否報全英公開賽決賽落敗之仇。

在亞錦賽史上，台灣一共拿下3金3銀14銅，其中3面金牌都是由戴資穎分別在2017、2018、2023年獲得，而周天成曾在2019年獲得男單銅牌。

至於世界排名來到第18名的台灣男雙組合王齊麟、邱相榤，2人將首度攜手參加亞錦賽。王齊麟提到，目前就是以賽代訓，畢竟BWF的賽程很多，「我們得盡快找到穩定表現的方法。」

周天成 李佳豪 王齊麟

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