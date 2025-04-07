體操／唐嘉鴻2025年首戰 將發表新動作盼以名字命名

「亞洲貓王」唐嘉鴻自巴黎奧運結束後就選擇休息、訓練，本週將參加克羅埃西亞體操世界盃，不但是今年首戰，他也將發表一個新的單槓難度動作，盼能以自己的名字命名。

唐嘉鴻在去年巴黎奧運替台灣摘下1面男子體操單槓銅牌，返台先休息一段時間後，就進駐國家訓練中心展開新年度訓練。

唐嘉鴻在接受中央社記者訪問時表示，已經休息將近8個月，這次要出去比賽心裡有些興奮和緊張，這一趟出國，要連比2站世界盃（克羅埃西亞、卡達），就是想要看看新週期的給分方式。

唐嘉鴻強調，除了找回比賽感覺外，「我也將在比賽中發表一個新的動作，類似單手抓槓大車輪的動作，希望能獲得國際體操總會（FIG）認可，把這個新動作以我的名字來命名。」

唐嘉鴻透露，其實這個新動作在去年巴黎奧運前就曾嘗試過，「只不過那時候動作還沒有很到位，幾名FIG的國際裁判也跟我說最好再修正一下，才比較有機會被認可，加上那時候也在拚奧運資格，所以就先暫緩了。」

克羅埃西亞體操世界盃即將登場，除了唐嘉鴻是今年首度參賽外，鞍馬好手蕭佑然也將展開今年度第3站賽事。蕭佑然的教練鄭焜杰表示，能多出國參賽累積經驗都是好事，也把上一站失敗問題改正。