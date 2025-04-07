快訊

過世前你該把財產全花光！企業家提「不需要存太多退休金」4理由

半導體風雲／美國成分20%可豁免關稅？估台積電下一步

昔預言大S具俊曄婚姻只有3年 艾菲爾再預測「金秀賢恐有牢獄之災」

影／中華女足對戰紐西蘭隊賽事取消 高市運發局回應了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立楠梓足球場目前委外經營。圖／取自楠梓足球場臉書
高雄市立楠梓足球場目前委外經營。圖／取自楠梓足球場臉書

中華女足對戰紐西蘭隊邀請賽原訂8日在高雄市立楠梓足球場舉行，但紐西蘭隊認為場地草皮不安全，最終選擇不參加，賽事確定取消。對此，高市運發局回應，楠梓足球場目前委外經營，廠商已給予最大支持，全力配合足協改善場地，另，國家體育場則已排定活動無法借用。

運動發展局表示，對於各方使用高雄市足球場舉辦大型賽會活動，皆樂觀其成，例如足協先前尋找2027亞洲盃資格賽主場場地時，因台北場地無法借用，立即積極協調場地，提供3月23日至25日在國體場舉辦迎戰土庫曼賽事。

經查，這次國際邀請賽是由足協主辦，足協去年9月底希望借用國家體育場今年4月初檔期，由於該日期已排定活動，無法提供借用，後來足協轉而洽詢借用楠梓足球場。

楠梓足球場目前委由柏文健康公司營運管理，平時舉辦多場台灣少年足球指標賽事，也提供企業女足訓練基地，賽事、訓練密集，推動足球發展不遺餘力，柏文健康對邀請賽給予最大的支持，已盡力配合足協改善場地。

斥資3.5億的高雄市立楠梓足球場2022年11月12日正式啟用，場內設有一座天然草皮和人工草皮，具有FIFA PRO認證，不過紐西蘭足球隊卻認為場地不符國際規格，選擇不參加賽事，讓人錯愕。

紐西蘭 高雄市

延伸閱讀

中華女足對戰紐西蘭隊確定取消！ 主因是場地太差 球迷：很丟臉

提升學子通行安全 高市文山國小環校通學步道啟用

高雄楠梓豆漿店醬料有小強 衛生局發現髒汙等多缺失

獨／高市道路工程管理鬆散 這條路夜晚竟顯現「黑與白」奇景

相關新聞

影／中華女足對戰紐西蘭隊賽事取消 高市運發局回應了

中華女足對戰紐西蘭隊邀請賽原訂8日在高雄市立楠梓足球場舉行，但紐西蘭隊認為場地草皮不安全，最終選擇不參加，賽事確定取消。...

中華女足對戰紐西蘭隊確定取消！ 主因是場地太差 球迷：很丟臉

2025中華女足國際女子足球邀請賽對戰紐西蘭賽事，原本預定明天在高雄楠梓足球場舉行，但紐西蘭隊抵台後多次勘查場地，明確提...

撞球／CTPBA巡迴賽柯氏兄弟包冠亞 柯秉逸6戰全勝封王

2025年CTPBA職業撞球巡迴賽第二站今天落幕，決賽上演「柯家兄弟」內戰戲碼，決賽一開始柯家兄弟互有領先，在2：2平手...

足球／場地不符期待 女足出戰紐西蘭邀請賽取消、門票全額退費

中華足球協會今天公告，原訂8日晚上6點半於高雄楠梓足球場舉行的「2025中華女足國際足球邀請賽」對戰紐西蘭隊賽事，經雙方...

桌球／世錦賽5月登場 林昀儒、鄭怡靜混雙再度合拍

2025世界桌球錦標賽5月17日將在卡達登場，根據官網公告的參賽名單，曾在東京奧運混雙攜手摘銅的林昀儒與鄭怡靜將再次合作...

射擊／中國高中生「阿條姐」黃雨婷排名登頂 躍10米世界槍王

國際射聯近日更新世界排名，「阿條姐」黃雨婷以6136分首次登頂，名列女子10米氣步槍項目世界第一。這一消息衝上熱搜後，網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。