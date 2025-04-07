影／中華女足對戰紐西蘭隊賽事取消 高市運發局回應了

中華女足對戰紐西蘭隊邀請賽原訂8日在高雄市立楠梓足球場舉行，但紐西蘭隊認為場地草皮不安全，最終選擇不參加，賽事確定取消。對此，高市運發局回應，楠梓足球場目前委外經營，廠商已給予最大支持，全力配合足協改善場地，另，國家體育場則已排定活動無法借用。

運動發展局表示，對於各方使用高雄市足球場舉辦大型賽會活動，皆樂觀其成，例如足協先前尋找2027亞洲盃資格賽主場場地時，因台北場地無法借用，立即積極協調場地，提供3月23日至25日在國體場舉辦迎戰土庫曼賽事。

經查，這次國際邀請賽是由足協主辦，足協去年9月底希望借用國家體育場今年4月初檔期，由於該日期已排定活動，無法提供借用，後來足協轉而洽詢借用楠梓足球場。

楠梓足球場目前委由柏文健康公司營運管理，平時舉辦多場台灣少年足球指標賽事，也提供企業女足訓練基地，賽事、訓練密集，推動足球發展不遺餘力，柏文健康對邀請賽給予最大的支持，已盡力配合足協改善場地。

斥資3.5億的高雄市立楠梓足球場2022年11月12日正式啟用，場內設有一座天然草皮和人工草皮，具有FIFA PRO認證，不過紐西蘭足球隊卻認為場地不符國際規格，選擇不參加賽事，讓人錯愕。