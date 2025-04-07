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114年自由盃國小組個人桌球錦標賽 屏東開賽

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
114年自由盃國小組個人桌球錦標賽今起至13日在屏東縣立體育館舉行。圖/屏東縣政府教育處提供
114年自由盃國小組個人桌球錦標賽今起至13日在屏東縣立體育館舉行。圖/屏東縣政府教育處提供

114年自由盃國小組個人桌球錦標賽今起至13日在屏東縣立體育館舉行，中華民國桌球協會與屏東縣政府共同主辦，來自全國各校的桌球小將齊聚一堂，感受屏東的熱情與活力。 

屏東縣政府體發中心指出，自由盃歷經數十年的發展，已成為國內桌球界年度最受矚目的賽事之一，是許多小選手接觸高水準比賽、累積經驗的重要機會。本賽事共分男生組以及女生組，每組包含單打及雙打賽項目，再依年齡細分為10歲組、11歲組以及12歲組，本屆共計210支隊伍報名參賽，參與隊職員選手高達3009人，其中屏東縣共有13校組隊參賽，賽事精彩可期。

屏東縣體育發展中心表示，屏東做為體育發展重鎮，縣府持續投入資源完善各項運動場館，推動四級五區體育人才培育政策，改善各校運動環境，充實體育設施設備，培養更多優秀選手。

近年屏東縣在體育相關的政策推動下，桌球項目發展有進步，今年3月屏東縣至正國中桌球小將廖堉棋，更在2025年WTT青少年挑戰賽韓國江陵站榮獲U15混合雙打冠軍，展現屏東桌球選手的實力。

屏東縣政府表示，未來將持續爭取舉辦各類大型體育賽事，為選手提供更優質的競技舞台，進一步提升屏東在全國體育領域的影響力。透過自由盃的舉辦，不僅有助於提升國內桌球運動的競技水準，更能夠發掘新生代桌球人才，為桌球運動奠定更堅實的基礎。隨著賽事的開展，期待選手們全力以赴，創造佳績。

屏東縣政府 運動 體育館

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