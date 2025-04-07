中華女足對戰紐西蘭隊確定取消！ 主因是場地太差 球迷：很丟臉

2025中華女足國際女子足球邀請賽對戰紐西蘭賽事，原本預定明天在高雄楠梓足球場舉行，但紐西蘭隊抵台後多次勘查場地，明確提出重新鋪設草皮等建議，場地方清明連假雖也加派人手補強草皮，傾全力改善場地，不過紐西蘭最終仍選擇不參賽，賽事確定取消。

中華足協在臉書公告貼出國際邀請賽取消公告表示遺憾，並指出，目前國內符合國際賽事標準的場地僅台北田徑場與高雄國家體育場，去年度安排場地時，兩地即因既定活動，無法提供賽事場地，在此也誠摯向所有期待進場觀賽的球迷朋友致上歉意。

足協強調，始終以選手安全與比賽品質為首要考量，未來也將持續精進賽事籌辦與場地管理機制，並與國內各球團共同研議天然草皮場地維護長期策略，期盼為球迷帶來更穩定優質的觀賽體驗。

同時也衷心感謝各相關單位與楠梓足球場管理單位在這段期間的積極協助，在短時間內投入大量人力與資源進行草皮修復與場地改善，展現對足球運動的支持與重視。

貼文一出，球迷難掩失望「好想哭，我原本很期待在自己主場支持女足國家隊，可惜場地不符合規定，傷心但是可以理解紐西蘭的堅持」、「以前不知道該笑還是哭，後來也只能習慣了」。

另球迷也批評丟臉到國際「好丟臉 居然場地被打槍」、「丟臉啊，要辦比賽，整個場地還沒搞好」、「有夠丟臉，連個像樣的足球場都沒有嗎？」、「出這種包，還敢說對足球運動的支持」、「紐西蘭認證的爛場地」。