NHL／巨星歐維契金第895號進球 超越冰球大帝寫歷史
北美職業冰球聯盟 NHL華盛頓首都隊球星歐維契金今天取得生涯第895號進球，終於超越加拿大傳奇「冰球大帝」葛瑞斯基而榮登進球王，名留冰球史。
法新社報導，NHL華盛頓首都（Washington Capitals）王牌歐維契金（Alex Ovechkin）4日出賽時進兩球，以歷史性的894個進球追平葛瑞斯基（Wayne Gretzky）寫下的高懸26年紀錄。
華盛頓首都今天迎戰紐約島人（New York Islanders）時，歐維契金於第2節開賽不久就以一記勁射開創冰球歷史。
當39歲俄羅斯冰球天王歐維契金於第2節還剩下12分34秒長射破網時，紐約長島（Long Island）瑞銀體育館（UBS Arena）立即歡聲雷動。
欣喜若狂的歐維契金隨即俯身倒臥冰上滑行，喜不自勝，隊友們蜂擁而上包圍著他道賀，全場觀眾無不為此一輝煌成就起立鼓掌。
葛瑞斯基與NHL主席貝特曼（Gary Bettman）也在現場觀眾震耳欲聾的「歐維、歐維」歡呼聲中見證這個歷史時刻。
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