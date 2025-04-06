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撞球／CTPBA巡迴賽柯氏兄弟包冠亞 柯秉逸6戰全勝封王

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯秉逸（圖）擊敗弟弟柯秉中奪冠。圖／取自CTPBA
柯秉逸（圖）擊敗弟弟柯秉中奪冠。圖／取自CTPBA

2025年CTPBA職業撞球巡迴賽第二站今天落幕，決賽上演「柯家兄弟」內戰戲碼，決賽一開始柯家兄弟互有領先，在2：2平手後，大哥「撞球王子」柯秉逸連下3局逐漸拉開，不過「天王殺手」柯秉中隨即把握機會扳平比數，但柯秉逸回穩後再添5局聽牌，最終以11：7擊敗弟弟柯秉中，抱走10萬元分站冠軍獎金。

今天8強「火雲邪神」張玉龍先是驚險以10：9擊敗羅立文晉級，可惜四強遇到「天王殺手」柯秉中被大幅拉開，雖然中間一度追近比分，但最終仍以6：10提前淘汰出局，「撞球王子」柯秉逸四強面對剛當奶爸的「黑暗騎士」謝佳臻，由於主桌衝球點無法掌握，開局就大幅落後，最終柯秉逸以10：4勝出。

賽後謝佳臻說自己賽前練習都有抓到衝球點，但比賽一上主桌就變了，「衝了兩、三把都沒進，臨場調整得太慢了！」女兒才6個月大，謝佳臻感謝現在有了職業撞球巡迴賽，等於可以在國內體驗國際賽事的強度，發揮得也會更好，成績由上一站32強進步到摘下季軍，也期待多賺點奶粉錢。

近來在越南人氣居高不下，柯秉逸笑說當地球迷很瘋撞球，會把撞球當影音素材，使得「柯氏兄弟」的知名度如滾雪球般越來越紅，對於目前球桌洞口因採WNT（World Nineball Tour）賽事規則統一為4吋（約10.16公分），希望能與國際比賽接軌，他表示洞口縮小算是很好的進化，「如果是以前比較寬的洞口，我可能遇到世界排名100後的選手也不一定會贏，因為有時候很吃臨場運氣。」

前世界球王柯秉逸指出在統一使用四吋的球桌洞口後，讓技巧難度提高至少三成，相對而言也減少三到四成的運氣成分，現在他自信如果遇到世界前100名選手，「至少有九成贏面吧。」3月中剛打完歐洲公開賽的張玉龍認為洞口縮小確實壓力比較大，就是在比賽前要多練習適應一下，不過現在國際賽都是這樣的規格，他也對波蘭選手近兩年實力大增，感到印象深刻。

CTPBA職業撞球巡迴賽主辦人Jackie則表示，目前4吋洞口規格已是主流，「就是要讓選手知道，跟國際球員的水準還差多遠，連這次來參賽的日本選手都覺得對手實力變強了，這樣的改變很好。」

4吋洞口考驗擊球準度與技巧。圖／取自CTPBA
4吋洞口考驗擊球準度與技巧。圖／取自CTPBA

柯秉中 柯秉逸

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