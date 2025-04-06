桌球／遭地主好手地逆轉 林昀儒仁川冠軍賽止步4強

我國桌球名將「小林同學」林昀儒勇闖世界桌球職業大聯盟（WTT）冠軍賽仁川站男單4強，今天中午首度面對地主好手李尚洙，林昀儒搶下首局下遭地主連趕3局，最終以局數2：4遭到逆轉，錯過決賽門票。

34歲的李尚洙目前世界排名45，年長林昀儒11歲的地主好手排名雖落後，但已有17年職業資歷，仁川站更扮演「種子殺手」，首輪5局力退巴黎奧運奪銅、列第3種子的法國名將勒布朗（Felix Lebrun），8強賽再以局數4：2擊退列第2種子的中國大陸林高遠，和林昀儒4強會師。

兩人首度對決，林昀儒首局先馳得點，並以11：5先下一城；第二局林昀儒先拿2分，但遭李尚洙連拿5分逆轉，雖在招牌擰球發揮下追到5：6，不過李尚洙止血後連續取分，以11：5扳平局數。

第三局同樣由林昀儒打出2：0的開局攻勢，領先一度到5：2，雖遭李尚洙連趕3分追平，接續林昀儒2個發球分都把握，但8：5的領先又遭對手連拿5分逆轉，林昀儒雖瓦解第一個危機，但李尚洙第2個局點出現幸運彈網球，仍以11：9再下一城。

連拿2局的李尚洙乘勝追擊，第四局打出4：0攻勢，一路領先下以11：2拿下，取得局數3：1的「聽牌」優勢。

第五局第一球就是多拍對峙，李尚洙先馳得點後林昀儒回敬連拿5分攻勢，進而取得10：5的局點攻勢，雖遭李尚洙連趕3分，不過靠發球得分拿下關鍵分數，以11：8扳回一城。

第六局林昀儒在3：5落後下先扳平比分，但7：6領先下被李尚洙連拿4分，賽末點出現，林昀儒雖瓦解2次危機，但扳平機會沒能拿下，讓李尚洙以11：9帶走決賽門票。

仁川冠軍賽總獎金50萬美元，世界排名第14的林昀儒一路擊敗中國大陸薛飛、日本世界排名第3的張本智和、日本17歲新星松島輝空，但今天不敵李尚洙，無緣本季第一場男單決賽門票；成「地主希望」的李尚洙，台灣時間今晚7點將和德國世界排名第8的法蘭西斯卡（Patrick Franziska）和中國向鵬間的勝家爭冠。