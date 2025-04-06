重返榮耀！林義傑率台灣隊奪2025年智利極地超馬官方團體冠軍

「我們做到了，帶著台灣走完這一段沙漠之路」

智利時間2025年4月5日上午10時46分(台北時間5日21時46分)，在剛落幕的2025年四大極地智利極地越野馬拉松中，我國超馬好手林義傑與黃張維(膽哥)、李銘峰(小蜜蜂）三人代表台灣，完成為期7天6夜、全長250公里的極限越野馬拉松挑戰，並成功奪下官方團體冠軍(Offical team champion)。來自6個國家的聯隊同場競技，在攝氏50度的高溫、極度乾燥與多變地形的考驗中，台灣隊三人齊心完成這場不可能的任務，把台灣的名字寫在終點線上。

林義傑(中)率台灣隊奪2025年智利極地超馬官方團體冠軍。林義傑團隊提供

林義傑曾於2004年勇奪這項賽事個人冠軍，打造出他超馬賽事首項榮耀，如今時隔超過20年再度於這塊熟悉的地方奪冠，他表示，這片土地，是我二十年前站上世界之巔的起點，如今再次踏上熟悉又陌生的鹽地、沙丘、石礫與鹼泥之間，我更深刻體會到：「真正的榮耀不是站在領獎台上，而是和夥伴們，一起走完全程。」

林義傑描述比賽過程的難度，「這次挑戰中，第二天張維(膽哥)就因舊傷復發導致腳趾腫脹，幾乎每一步都在疼痛中前行，但他沒有停下。他每天賽後接受醫療處理後仍堅持完賽，那份毅力，是我們全隊的精神支柱。銘峰(小蜜蜂)則用他的幽默與穩定節奏，幫助我們在最難熬的長距離中穩住節奏、守住士氣。我們用彼此的信任與默契，把台灣帶向世界舞台的中央。」

「我們要感謝每一位在背後支持我們的人，也要向所有參賽選手致上最高敬意。這不僅是台灣隊的勝利，更是所有勇於追夢者的勝利。」

林義傑(中)率台灣隊奪2025年智利極地超馬官方團體冠軍。林義傑團隊提供

林義傑說，「四大極地賽事一直是檢驗意志與團隊信念的舞台。我在2004年第一次奪下智利賽個人冠軍，隔年與美加隊友組成聯隊再度於中國戈壁奪冠。這一次，我們用「Team Taiwan+」的名字再次證明，台灣有能力，也有決心，走得更遠、站得更高。」

這次除了台灣隊的官方團體隊伍奪冠外，還有6位台灣選手參與個人賽，其中5人順利完賽。「我們不只是來比賽，更希望用行動激勵台灣下一代勇於挑戰極限、超越自我。」

這一段路，我們走得艱難、也走得榮耀。 這一面冠軍，是屬於台灣的每一個人。 林義傑 Team Taiwan+隊長

賽事精華內容：https://www.facebook.com/KevinLin.org/