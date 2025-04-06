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射擊／世界盃阿根廷站開打 田家榛25公尺手槍項目奪第4名

中央社／ 5日專電
台灣選手田家榛。圖中央社提供
台灣選手田家榛。圖中央社提供

2025年射擊世界盃首站在阿根廷布宜諾斯艾利斯登場，台灣選手田家榛在女子25公尺手槍項目中脫穎而出，奪下第4名，展現老將穩定實力，為台灣代表隊打下亮眼開局。

射擊世界盃首站自1日至11日，涵蓋步槍、手槍與飛靶等15個競賽項目，共有逾400名來自世界各地選手參賽。台灣隊派出田家榛、劉恆妤楊昆弼與劉宛渝共4名選手，首次征戰阿根廷舞台，與國際強敵一較高下。

41歲的田家榛擁有26年射擊資歷，歷經3屆奧運洗禮。她曾表示在成為母親後思考退役，但在家人支持下選擇繼續征戰國際舞台。她賽後受訪表示，目前狀況適應良好，將全力備戰即將登場的10公尺空氣手槍項目。

教練陳秋燕在接受中央社記者訪問時表示，台灣選手整體狀況不錯，各項目皆具備競爭力。她補充，射擊運動不像田徑等項目高度依賴體能條件，年齡並非絕對限制，反倒更需穩定心志與情緒管理。陳秋燕分享，關鍵往往是選手與自己的拉鋸，按下扳機那一刻，是心理與技術的火花。

台灣射擊好手田家榛（右）在阿根廷布宜諾斯艾利斯參加射擊世界盃，出戰女子25公尺手槍項目，5日以26分拿下第4名佳績。圖中央社提供 中央通訊社
台灣射擊好手田家榛（右）在阿根廷布宜諾斯艾利斯參加射擊世界盃，出戰女子25公尺手槍項目，5日以26分拿下第4名佳績。圖中央社提供 中央通訊社

在25公尺手槍項目中，選手需完成精準慢射與節奏快速射擊的雙重挑戰，不僅考驗手部穩定度，更需在有限時間內做出準確判斷。而即將進行的10公尺空氣手槍項目，則以靜態射擊為主，要求選手於固定距離內精準命中靶心，為奧運熱門項目之一。

後續世界盃賽程方面，7日將由楊昆弼與劉宛渝登場參與不定向飛靶賽，8日則由劉恆妤與田家榛挑戰10公尺空氣手槍項目，繼續為台灣射擊隊爭光。

劉恆妤 楊昆弼 田家榛

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