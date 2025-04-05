撞球／CTPBA排名賽112人爭金 張榮麟、吳坤霖備戰世運

2025年CTPBA職業撞球巡迴賽第二站今天在中壢新世界國家撞球運動中心開打，賽事共有112位選手參加，力拚總獎金34萬8千元與10萬元的冠軍獎金，現場吸引數百位球迷踴躍觀戰，第一天4月5日預賽採雙敗淘汰制，取32強進入4月6日決賽。

今天比賽於桃園市中壢區全新落成的新世界國家撞球運動中心舉行，比賽適逢清明連假，吸引不少民眾到場觀戰，現場氣氛熱烈，比賽採國際9號球WNT 規則，比照國際賽4英吋袋口。

首日焦點之一為我國亞運8號球金牌「小魔王」郭柏成，他近年重心逐漸放在國際賽，今天首戰輕鬆過關後，47歲的他與昔日撞球女神蘇憶雲都因為造型而備受關注，郭柏成說自己一頭白髮已有7、8年，早已習慣現在的樣子了，現在的對手大多都是20幾歲，連自己14歲的小孩也有接班打撞球的潛力。

44歲的蘇憶雲過去有「撞球情人」稱號，現在也升格為「蘇媽」，這次染了一頭白髮相當醒目，不過她說自己從10歲就開始少年白，比一般人早得多，這次她頂著一頭俐落短髮與男選手對抗，顯得殺氣十足，不過蘇憶雲自己覺得還好，「我只是不能接受會有妨礙比賽的東西，例如很多女孩的頭髮會放下來，我就很怕會影響比賽，所以自然就越剪越短了。」

另外，要攜手前進8月成都世界運動會的「火雲邪神」張榮麟與「港都魔獸」吳坤霖也都現身今天比賽，張榮麟因去年亞錦賽獲10號球金牌而拿到世運會門票，而吳坤霖則是因世界排名第三意外遞補。

曾拿下2013年卡利世運會銀牌的張榮麟笑說都快忘記當國手的感覺了，「但出國比賽畢竟是代表國家，輸了會丟國人的臉面，也希望能再上層樓。」不過他也表示不會給自己太大壓力，反正就是盡全力去打就對了，29歲的吳坤霖則是放眼2030年杜哈亞運，目前就是專心備戰世運會，兩人直到8月前都有很多國際賽要打，等於「以賽代訓」去維持手感。

而同樣是場上亮點的人氣女將江水淨，曾在網路節目《木曜4超玩》擔任「一日學姐」而爆紅，她今天透露現在除了每天至少練球4小時外，還身兼YouTuber與經營球館，現在都靠自己剪片更新頻道內容，希望經營社群平台讓民眾更了解撞球運動。