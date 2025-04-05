桌球／拍下松島輝空闖WTT仁川冠軍賽4強 林昀儒：接下來很難打

台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）仁川冠軍賽男單8強，以4比1擊退17歲日本新星松島輝空，繼今年2月亞洲盃後，再度挺進4強。

在韓國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）仁川冠軍賽，總獎金50萬美元（約新台幣1600萬元），僅設男、女單打項目，世界排名第14林昀儒這次表現出色，首輪先是淘汰中國選手薛飛，次輪更是扳倒世界第3的日本名將張本智和，前進8強

林昀儒8強對手為同樣左手持拍、排名第33的日本新星松島輝空，林昀儒在去年杜哈球星挑戰賽、澳門世界盃以及今年2月亞洲盃3度戰勝對方，且近2次交手更是橫掃對手。

不過，林昀儒今天開賽打得並不輕鬆，首局在8比9落後時，展現反手拍威力，連得3分，以11比9先下一城。

林昀儒次局連續搶攻得手，取得7比4領先，並趁著對手自亂陣腳，以11比5再拿1局，第3局更是持續掌控比賽節奏，以11比3搶先聽牌。

林昀儒面對松島輝空第4局展開反撲，以4比11丟掉1局後，第5局在2比4落後時很快調整回來，直接以一波9比0攻勢關門，以11比4贏得勝利。

面對松島輝空，林昀儒接受大會訪問表示，兩人在同個俱樂部訓練多次，「也知道他非常強，就全力去拚。」

林昀儒繼今年2月亞洲盃後再度闖進4強，接下來將迎戰韓國選手李尚洙、中國選手林高遠對戰的勝方，林昀儒認為，接下來一定也會非常難打，將全力以赴。

今年仁川冠軍賽男單世界前2中國好手林詩棟、王楚欽，與排名第4的梁靖崑都未參賽，而林昀儒在拿下3連勝後，很有機會挑戰本季首冠。