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桌球／WTT仁川站輕鬆拍退松島輝空 林昀儒挺進4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

我國桌球一哥林昀儒今天在WTT冠軍系列賽仁川站賽事，於男單8強賽登場迎戰年僅17歲的日本小將松島輝空，最終以局數4：1勝出，挺進到4強賽。

世界排名第14名的林昀儒，本周在WTT冠軍系列賽仁川站賽事，於32強賽先以3：1擊敗中國大陸好手薛飛後，16強賽更是拍落世界排名第3名的日本名將張本智和，拿下生涯對戰的第3勝，並挺進到8強賽。

而今天8強賽林昀儒的對手則是年僅17歲、世界排名第33名的日本左手持拍小將松島輝空，雙方生涯過去曾3度交手，包括今年亞洲盃16強賽碰頭時由林昀儒直落三勝出，也取得對戰3連勝。

面對對戰處於優勢的松島輝空，林昀儒開賽後雖然一度被對手緊咬比數，不過在5：5後連得3分取得領先，但隨後松島輝空也趁著林昀儒的失誤回敬4：0超前，但林昀儒隨後扛住壓力，以11：9先下一城。

第二局林昀儒乘勝追擊，在局中就拉開領先差距，以11：5取得局數2：0領先，第三局更是以11：3拿下，每局勝分逐步拉大，並取得3：0聽牌優勢。

第四局雖然松島輝空以11：4拿下首局勝，但最終林昀儒仍是在第5局以11： 4成功關門，收下對戰4連勝以及4強門票，將與林高遠與南韓李相秀（李尚洙）之戰的勝方爭奪冠軍賽門票，而這也是林昀儒繼去年法蘭克福站後再度挺進到WTT冠軍系列賽4強。

林昀儒

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