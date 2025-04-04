海洋盃啦啦隊錦標賽 日本帝京大學BUFFALOS成功連霸

邁入第八屆的海洋盃啦啦隊錦標賽城市啦啦隊邀請賽，昨天首度移師至鳳山體育館舉行，在今年國外隊伍大軍壓境，帶給台灣地主隊伍不少壓力，最終世界冠軍日本帝京大學BUFFALOS啦啦隊以超高難度的動作輕鬆連霸。

海洋盃啦啦隊錦標賽城市啦啦隊邀請賽今年是第三年開放國際隊伍參賽，共計有印尼、日本、南韓、菲律賓、新加坡、泰國等37支外隊參加，創下歷屆新高。

今年海洋盃共分成啦啦舞蹈、啦啦隊、挑戰賽和城市啦啦隊四大種類，比較不同的是，為了鼓勵參加訓練的選手都可以參賽下，海洋盃還特別按選手動作難易度分成三級制，從最初的一級至難度最高的第三級，而且評分排序也會做成國內和國際名次，國內選手更將做為參與國際錦標賽／公開賽的台灣代表隊選手的依據。

海洋盃中在最受矚目的城市邀請賽屬16人大團的比賽，今年除了地主有新竹市和台南市外，還有日本東京、南韓和新加坡等五隊，其中名氣最大是來自日本帝京大學BUFFALOS（水牛）啦啦隊，他們曾在2023年啦啦隊世界錦標賽拿下世界冠軍，去年海洋盃也以全女陣容獲252.5高分比居次的南韓隊高出63.65分成績輕鬆摘冠，所做出的難度也讓台灣選手驚訝不已，今年的表現更讓人期待。

果然在壓軸的城市邀請賽中，最後登場的日本帝京大學BUFFALOS啦啦隊今年以2男14女應戰，但過程中卻頻頻做出包括加旋轉的one/one/one和第三層3人（223）等難度超高的動作，雖然過程出現兩次失誤，但乾淨、穩定且近乎一致的高水準動作，一比完就獲得全場掌聲，更有觀眾大喊：「冠軍！冠軍！」結果日本帝京大學BUFFALOS啦啦隊最終仍沒有意外順利完成連霸。

今年海洋盃受到外隊衝擊下，可以拿下國際總排第一的台灣隊伍並不多，其中在啦啦隊雙人組第三級去年冠軍PHARAOH 的洪意淳／陳彥佑，今年遭遇日本帝京大學BUFFALOS的挑戰，洪意淳／陳彥佑兩人都已經從大學畢業，其中34歲陳彥佑目前還是雲科大競技啦啦隊的教練，兩人從去年開始合作奪冠後就維持每周兩次的訓練，今年兩人的表現依舊維持水準，雖然在單臂托舉的動作上稍有瑕疵，但最終兩人還是順利打敗日本帝京BUFFALOS順利完成二連霸。

陳彥佑從事競技啦啦隊已經有15年時間，與27歲洪意淳都已經是畢業多年的社會級選手，陳彥佑說：「會選中意淳主要是她體重輕，只有42公斤，而且她跟我一樣對於競技啦啦隊都還是很認真，平常訓練也不會找藉口逃避。」但對於有沒有準備明年想尋求三年霸，兩人都還沒有做出決定。