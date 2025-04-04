拳擊／WB盃 小將郭怡萱48公斤級首輪淘汰

中央社／ 台北4日電
中華隊郭怡萱（左）。圖／中華拳擊協會提供（資料照片）
中華隊郭怡萱（左）。圖／中華拳擊協會提供（資料照片）

在巴西伊瓜蘇舉行的「WB盃拳擊賽」，身高僅150公分的台灣小將郭怡萱，今天在48公斤級首輪以1比4不敵出拳剽悍的阿根廷對手佛羅雷斯遭淘汰。

現年19歲的台灣女子拳擊小將郭怡萱，生涯首度參加世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）所舉辦的賽事，她報名參加的48公斤級由於不屬於奧運量級，因此僅4人參賽。

郭怡萱首輪對上的阿根廷25歲好手佛羅雷斯（Tatiana Milagros Flores），曾在2022年女子拳擊世錦賽拿過第5名的成績。

今天首局雙方都還在互探虛實，郭怡萱雖靠著幾次反擊拳打中對手，但整體而言，節奏和攻勢都掌握在佛羅雷斯手上，首局5名裁判有4人給了佛羅雷斯10分。

第2局戰況如出一轍，佛羅雷斯靠著經驗和身高優勢，多次靠著防守反擊出拳有效擊中，裁判給分也都倒向佛羅雷斯。

收尾的第3局，郭怡萱雖然極力反撲想要上演逆轉秀，但對手適當的閃躲，讓郭怡萱的攻擊成功率都不高，最終只得敗下陣來，而5名裁判在給分為29比28、27比30、27比30、27比30、26比30。

郭怡萱是南澳泰雅族選手，國小一開始練的是田徑，只不過後來因為練拳擊的哥哥意外過世，郭怡萱才決定轉練拳擊，想要替哥哥完成奪牌的願望。

郭怡萱去年也曾代表台灣，分別在3月、5月參加2次的巴黎奧運世界區資格賽，只可惜分別在16強、首輪出局，沒能實現五環殿堂夢想。

世錦賽 拳擊 田徑

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