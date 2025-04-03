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台南備戰全中運 日奧運國手喜多真裕美一對一指導
台南市政府為強化競走選手的競技實力，邀請日本奧運競走國手喜多真裕美一對一指導優秀田徑選手，市長黃偉哲除表達感謝，也期許選手能將所學應用於實戰，在即將登場的全中運中突破個人成績，爭取榮耀。
黃偉哲表示，喜多教練曾代表日本參加2004、2008、2012奧運競走，當時的優異成績不斷刷新日本紀錄，迄今仍為日本競走第4名，具有相當豐富的實戰經驗。喜多從2月開始，針對8名金城國中、南二中、北門高中及長榮中學的全中運選手一對一技術指導，從確實熱身、精準姿勢、轉髖到步頻與節奏予以專業的指導及修正，對踏入競走項目的中學生選手是相當寶貴且務實的學習經驗。
喜多真裕美指出，台南市有許多具備競走天賦的選手，透過每個月為期1周的集訓指導，對年輕選手的實力印象十分深刻。回國後將積極爭取台南選手移地日本訓練，加深台日雙方的體育交流。
體育局長陳良乾說，市府長期致力於體育發展，積極促進國際交流，去年南市體育代表隊曾受邀前往日本石川縣小松市參加馬拉松，雙方更簽署MOU強化合作關係，此次邀請喜多教練來訪指導，正是台日體育情誼的延續與深化。
全中運將在4月19日於台南登場，全國各地菁英選手齊聚，體育局表示，市府除積極籌備賽事場地與後勤支援外，更期望透過與日本專業教練的交流，讓台南選手以最堅強實力迎戰。
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