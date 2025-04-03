快訊

3歲女童當街遭刺！桃園婦買飲料起衝突 竟持刀猛擊店員無辜幼兒

台股動盪、地緣政治風險升 房市329檔期今年有戲唱？

全中運／開幕台日韓群星接力演出 30分鐘就索票額滿

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
全中運4月19日下午17時20分將在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場登場，開幕式邀請台、日、韓群星演出，已索票一空。圖／南市體育局提供
全中運4月19日下午17時20分將在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場登場，開幕式邀請台、日、韓群星演出，已索票一空。圖／南市體育局提供

全中運4月19日下午5時20分將在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場登場，演出陣容超強，將有韓國Super Junior的厲旭、日本女團CUTIE STREET、在韓國出道的台灣女團GENBLUE幻藍小熊、盧廣仲、玖壹壹等明星接力演出，今天一開放免費索票，不到30分鐘就已額滿。體育局表示，當天有開放現場候補，下午6點開放候補進場。

市長黃偉哲表示，開幕典禮將融合台南歷史與棒球元素，展現府城深厚文化底蘊。主舞台設計以棒球為主題，並加入城牆意象的縣市手舉牌，象徵台南作為棒球重鎮的榮耀。也特別邀請華南金控盃少棒錦標賽南市代表隊選手擔任國歌領唱，讓此次開幕典禮不僅是視聽盛宴，更是台南運動精神的象徵。

體育局長陳良乾說，開幕典禮將融合台南獨特的文化特色，展現多元的藝術表演，並以震撼的音樂和舞蹈，帶給觀眾難忘的視聽盛宴。全中運賽事的各項比賽將在4月19日至24日間陸續展開，台南已準備好迎接來自全國各地的優秀運動員，期待每位選手在這個舞台上發光發熱。

為讓全國觀眾能夠共同見證2025年全中運開幕典禮的精采演出，有電視轉播及網路直播，轉播時間自下午4時50分至晚上8時30分，電視轉播將透過華視教育體育文化頻道播出，觀眾可透過多個網路平台同步收看，包括今年全中運官方網站及臉書、黃偉哲市長臉書、華視綜藝頻道YouTube、華視娛樂show臉書、台南TODAY臉書及三立新聞臉書等。

4月24日的閉幕典禮，市府同樣安排網路直播，直播時間為下午3時至4時30分，並於全中運官網及臉書、黃偉哲市長臉書、台南TODAY臉書同步播出。

全中運4月19日下午17時20分將在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場登場，開幕式邀請台、日、韓群星演出，已索票一空。圖／南市體育局提供
全中運4月19日下午17時20分將在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場登場，開幕式邀請台、日、韓群星演出，已索票一空。圖／南市體育局提供
全中運4月19日下午17時20分將在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場登場，開幕式邀請台、日、韓群星演出，已索票一空。圖／南市體育局提供
全中運4月19日下午17時20分將在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場登場，開幕式邀請台、日、韓群星演出，已索票一空。圖／南市體育局提供
全中運4月19日下午17時20分將在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場登場，開幕式邀請台、日、韓群星演出，已索票一空。圖／南市體育局提供
全中運4月19日下午17時20分將在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場登場，開幕式邀請台、日、韓群星演出，已索票一空。圖／南市體育局提供
全中運4月19日下午17時20分將在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場登場，開幕式邀請台、日、韓群星演出，已索票一空。圖／南市體育局提供
全中運4月19日下午17時20分將在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場登場，開幕式邀請台、日、韓群星演出，已索票一空。圖／南市體育局提供

全中運 小熊 棒球

延伸閱讀

清明掃墓祭祖防火災 黃偉哲：市府提供免費回收水

縮小版道路環境設計 台南斥資千萬光賢交通公園今啟用

全中運／台南暌違22年迎接全台好手 開幕典禮卡斯超強

南市府與企業聯手 推庇護農藝工場蔬菜箱

相關新聞

全中運／開幕台日韓群星接力演出 30分鐘就索票額滿

全中運4月19日下午5時20分將在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場登場，演出陣容超強，將有韓國Super Junior...

查爾斯頓女網／擊敗英墨組合 詹皓晴攜俄羅斯搭檔晉8強

在美國舉行的WTA查爾斯頓網球賽，台灣女雙好手詹皓晴和俄羅斯搭檔庫德梅托娃今天在首輪賽事以6比4、6比1擊敗英墨組合，順...

拳擊／WB盃 吳詩儀惜敗巴西好手無緣4強

台灣女子拳擊好手吳詩儀，今天在巴西伊瓜蘇舉行的「WB盃拳擊賽」57公斤級首輪8強亮相，結果在纏鬥3回合後，以1比4的積分...

柔道／楊勇緯奧運後首站亞錦賽 5月任務助教練拚世壯運

「柔道男神」楊勇緯巴黎奧運後首站將從4月泰國亞錦賽出發，且5月還有任務，將陪同教練劉文等參加世壯運，只是屆時身分互換，由...

世中運／體操父女檔攜手出征 蔡恆政期待愛女磨經驗

帶著「體操精靈」丁華恬連兩屆挑戰五環殿堂，體操教練蔡恆政今天改和小女兒蔡艾瑄出征，父女倆成為2025年世界中學生U15運...

世中運／75位明日之星啟程塞爾維亞 體育署長祝穿金戴銀

2025年世界中學生U15運動會將於本月4日到14日在塞爾維亞茲拉蒂博爾舉行，中華代表團今晚啟程，共有12支代表隊、共7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。