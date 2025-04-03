全中運／開幕台日韓群星接力演出 30分鐘就索票額滿

全中運4月19日下午5時20分將在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場登場，演出陣容超強，將有韓國Super Junior的厲旭、日本女團CUTIE STREET、在韓國出道的台灣女團GENBLUE幻藍小熊、盧廣仲、玖壹壹等明星接力演出，今天一開放免費索票，不到30分鐘就已額滿。體育局表示，當天有開放現場候補，下午6點開放候補進場。

市長黃偉哲表示，開幕典禮將融合台南歷史與棒球元素，展現府城深厚文化底蘊。主舞台設計以棒球為主題，並加入城牆意象的縣市手舉牌，象徵台南作為棒球重鎮的榮耀。也特別邀請華南金控盃少棒錦標賽南市代表隊選手擔任國歌領唱，讓此次開幕典禮不僅是視聽盛宴，更是台南運動精神的象徵。

體育局長陳良乾說，開幕典禮將融合台南獨特的文化特色，展現多元的藝術表演，並以震撼的音樂和舞蹈，帶給觀眾難忘的視聽盛宴。全中運賽事的各項比賽將在4月19日至24日間陸續展開，台南已準備好迎接來自全國各地的優秀運動員，期待每位選手在這個舞台上發光發熱。

為讓全國觀眾能夠共同見證2025年全中運開幕典禮的精采演出，有電視轉播及網路直播，轉播時間自下午4時50分至晚上8時30分，電視轉播將透過華視教育體育文化頻道播出，觀眾可透過多個網路平台同步收看，包括今年全中運官方網站及臉書、黃偉哲市長臉書、華視綜藝頻道YouTube、華視娛樂show臉書、台南TODAY臉書及三立新聞臉書等。