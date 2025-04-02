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世中運／體操父女檔攜手出征 蔡恆政期待愛女磨經驗

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
體操名教練蔡恆政（右）將帶小女兒蔡艾瑄一同出征2025年世界中學生U15運動會。記者曾思儒／攝影
體操名教練蔡恆政（右）將帶小女兒蔡艾瑄一同出征2025年世界中學生U15運動會。記者曾思儒／攝影

帶著「體操精靈」丁華恬連兩屆挑戰五環殿堂，體操教練蔡恆政今天改和小女兒蔡艾瑄出征，父女倆成為2025年世界中學生U15運動會中華代表團成員，今晚就要前往塞爾維亞茲拉蒂博爾，和世界列強切磋交流。

身為體操教練，蔡恆政一雙女兒蔡艾潔和蔡艾瑄從小就跟著進到體操館，耳濡目染下都成選手，姊姊蔡艾潔參與2年前的世界中學生U15運動會，就讀新北明志國中二年級的妹妹蔡艾瑄今年也選上國手，蔡恆政也成為隨隊教練，將指導女兒參加全能賽事。

蔡恆政提到，上屆賽事只有2支隊伍參加，今年隊伍數增加不少，「這次太強了，去磨經驗。」他給愛女目標就是「盡力」，不特別追求名次，先把自己發揮好。

今年U15世中運將於4日進行到14日，114年全中運19日接棒登場，蔡恆政透露體操賽程7日就結束，不過仍會和代表團一起返國，一個星期的空檔對女兒來說也是好事，「她為了這比賽練得全身傷，剛好可以休息一下。」

中華代表團上屆只派出44位選手參加田徑、游泳、競技體操及韻律體操，今年共有75名選手參與12種運動，總共133人的代表團將於今晚啟程。

丁華恬 全中運 田徑

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