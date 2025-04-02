世中運／75位明日之星啟程塞爾維亞 體育署長祝穿金戴銀

2025年世界中學生U15運動會將於本月4日到14日在塞爾維亞茲拉蒂博爾舉行，中華代表團今晚啟程，共有12支代表隊、共75位選手和28位教練出征，今天中午舉行授旗儀式，體育署署長鄭世忠親自出席，預祝小將們「披金戴銀」，汲取國際賽經驗，成為未來世大運、亞運和奧運的接班梯隊。

中華代表團此行共有133人，醫療後勤資源比照去年世界中學生運動會，包含2名醫師、3名物理治療師和9位運動防護員，12支代表隊包括射箭、田徑、羽球、拳擊、霹靂舞、競技體操、柔道、空手道、游泳、桌球、跆拳道及網球，今天113年全中運田徑「五金后」陳羿岑和體操小將陳定揚代表受贈教育部的10萬玩加菜金。

為培育優秀的青年運動人才，拓展及提升國際體育活動的參與，國際學校體育總會（ISF）2021 年在塞爾維亞首都貝爾格勒舉辦首屆世界中學生 U15運動會，2年一屆的賽事，第二屆落腳巴西里約熱內盧辦理，今年第三屆將再次回到塞爾維亞。

上屆代表團首次組團，遴派44位選手參加田徑、游泳、競技體操及韻律體操，今年選手增加到75位，規模更擴及12種運動，代表受贈加菜金的陳羿岑笑說，這是生涯第一次出國，心情興奮也榮耀，期待看到各國好手。

去年全中運包辦5金，陳羿岑國際賽初體驗將參加女子200公尺和400公尺，她希望增加大賽經驗，瞄準未來的名古屋亞運；國三的她國小曾是學校舞蹈隊成員，小五加入田徑隊後愛上跑道上競爭的飆速感，這次遠行特別戴上熟悉的迪士尼角色娃娃，陪伴為期兩周的長征。