快訊

遭控與張安樂密談 區桂芝還原當下：不需擴大解讀

家庭悲劇！鶯歌住宅火警釀母女2死 男屋主疑縱火逃離現場

限時5天！LINE聊天室「櫻花雨」特效帶來春日夢幻氛圍

聽新聞
0:00 / 0:00

世中運／75位明日之星啟程塞爾維亞 體育署長祝穿金戴銀

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
體育署署長鄭世忠（左）將國旗授予高中體總會長胡劍峯。圖／名衍行銷提供
體育署署長鄭世忠（左）將國旗授予高中體總會長胡劍峯。圖／名衍行銷提供

2025年世界中學生U15運動會將於本月4日到14日在塞爾維亞茲拉蒂博爾舉行，中華代表團今晚啟程，共有12支代表隊、共75位選手和28位教練出征，今天中午舉行授旗儀式，體育署署長鄭世忠親自出席，預祝小將們「披金戴銀」，汲取國際賽經驗，成為未來世大運、亞運和奧運的接班梯隊。

中華代表團此行共有133人，醫療後勤資源比照去年世界中學生運動會，包含2名醫師、3名物理治療師和9位運動防護員，12支代表隊包括射箭、田徑、羽球、拳擊、霹靂舞、競技體操、柔道、空手道、游泳、桌球、跆拳道及網球，今天113年全中運田徑「五金后」陳羿岑和體操小將陳定揚代表受贈教育部的10萬玩加菜金。

為培育優秀的青年運動人才，拓展及提升國際體育活動的參與，國際學校體育總會（ISF）2021 年在塞爾維亞首都貝爾格勒舉辦首屆世界中學生 U15運動會，2年一屆的賽事，第二屆落腳巴西里約熱內盧辦理，今年第三屆將再次回到塞爾維亞。

上屆代表團首次組團，遴派44位選手參加田徑、游泳、競技體操及韻律體操，今年選手增加到75位，規模更擴及12種運動，代表受贈加菜金的陳羿岑笑說，這是生涯第一次出國，心情興奮也榮耀，期待看到各國好手。

去年全中運包辦5金，陳羿岑國際賽初體驗將參加女子200公尺和400公尺，她希望增加大賽經驗，瞄準未來的名古屋亞運；國三的她國小曾是學校舞蹈隊成員，小五加入田徑隊後愛上跑道上競爭的飆速感，這次遠行特別戴上熟悉的迪士尼角色娃娃，陪伴為期兩周的長征。

體育署署長鄭世忠（左）製造加菜金，由台中萬和國中田徑小將陳羿岑（中）和北市螢橋國中體操小將陳定揚代表受贈。圖／名衍行銷提供
體育署署長鄭世忠（左）製造加菜金，由台中萬和國中田徑小將陳羿岑（中）和北市螢橋國中體操小將陳定揚代表受贈。圖／名衍行銷提供
台中萬和國中田徑小將陳羿岑首度出國比賽，特別帶了娃娃隨行。記者曾思儒／攝影
台中萬和國中田徑小將陳羿岑首度出國比賽，特別帶了娃娃隨行。記者曾思儒／攝影
2025年世界中學生U15運動會中華代表團合影。圖／名衍行銷提供
2025年世界中學生U15運動會中華代表團合影。圖／名衍行銷提供
體育署署長鄭世忠（左）將會旗授予高中體總秘書長朱彩鳳（中）。圖／名衍行銷提供
體育署署長鄭世忠（左）將會旗授予高中體總秘書長朱彩鳳（中）。圖／名衍行銷提供

全中運 田徑

延伸閱讀

田徑網紅驚爆驟逝！抗癌5年暴瘦　癌細胞侵蝕12器官　

全中運／台南暌違22年迎接全台好手 開幕典禮卡斯超強

苗栗2田徑女將出國競技 感嘆：關注度不如球類運動

西方轟炸地蓋飯店 塞爾維亞民眾上街頭

相關新聞

世中運／體操父女檔攜手出征 蔡恆政期待愛女磨經驗

帶著「體操精靈」丁華恬連兩屆挑戰五環殿堂，體操教練蔡恆政今天改和小女兒蔡艾瑄出征，父女倆成為2025年世界中學生U15運...

世中運／75位明日之星啟程塞爾維亞 體育署長祝穿金戴銀

2025年世界中學生U15運動會將於本月4日到14日在塞爾維亞茲拉蒂博爾舉行，中華代表團今晚啟程，共有12支代表隊、共7...

2025台東鐵人三項競賽 美洲豹鐵人隊榮獲最佳團隊獎

台灣本土品牌最受矚目的鐵人三項賽事「台東普悠瑪國際鐵人三項」上月30日落幕，美洲豹鐵人隊從台中到台東參賽，台中市議員謝志...

兒童節推上下課翻轉 濱江國小讓運動深入校園

兒童是國家未來主人翁，每年4月4日是小朋友最期待的節日，台北市大直濱江國小在校長吳勝學倡導下，昨天以「上下課翻轉」模式，...

桌球／WTT仁川冠軍賽 高承睿、鄭怡靜無緣單打16強

台灣桌球好手高承睿今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）仁川冠軍賽男單首輪，與韓國一哥張禹珍激戰5局，在化解2個賽末點後仍無...

足球／打造東亞最盛大青少年賽 Formosa 7s 7月登場 

致力將台灣打造為東亞區國際青少年足球賽事交流中心，柏文健康事業將再次舉辦國內國際青少年足球盃賽2025 Formosa ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。