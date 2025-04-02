世壯運5月17日登場 新北運動熱區420堂免費課暖身

雙北世壯運5月17日登場，參賽選手投入練習，新北體育局今公布「運動i臺灣2.0計畫」，新北運動熱區420堂免費課程開跑，並與贊助商合作，在新北29區加碼60堂運動營養研習班。

體育局指出，今年新北運動熱區以備戰世壯運為目標，開設田徑跑班、運動舞蹈及地板滾球等。另外，還有布袋球、帶式橄欖球等新興運動及複合體適能檢測課程，滿足不同運動愛好者需求。課程也特別設計，針對樂齡、身障、女性和親子的專屬課程。

陳思羽(左)與高國輝(右)分別以侯市長教練及世壯運參賽選手身分投入本次雙北世壯運。 圖／主辦單位提供

棒球情人高國輝說，他與周思齊合體，以GOATBROS棒球隊出戰世壯運，還報名高爾夫球賽事，希望挑戰晉級。高國輝說，隨著年紀增長會發現體力流失速度越來越快，賽後恢復時間也越來越長，尤其是30歲之後身體的蛋白質流失得很快，適時補充各種營養素，不但可以幫助維持在場上的表現。

奧運桌球好手陳思羽透也說，日常沒有完整的營養攝取補充觀念，就容易在比賽時因為消耗體力造成專注力下降，特別注意氨基酸、蛋白質的補充。

佳格食品陳文琪永續長期待透過營養補給讓每個人都能成為「狀態很好」的自己！ 圖／主辦單位提供

佳格食品集團永續長陳文琪說，佳格食品是2025雙北世界壯年運動會官方贊助商，提供超過千萬營養補給物資予世壯運參與選手、志工團隊，成為運動員No.1營養健康夥伴。此外，今年更首度與新北體育局合作，在新北運動熱區加碼開設60堂免費運動營養研習班，提升大眾對於運動營養補給的關注及重視。

新北運動熱區課程將一路開到10月底，除了免費運動，「佳格食品集團」也提供多樣營養補給品，凡參與課程即可獲得補給限量小禮。