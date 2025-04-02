快訊

共軍新駁船演練衛星圖曝！紐時：登台選項更多 犯台威脅更真

去年在烏戰死…志願兵吳忠達「屍體疑遭啃食」 遺留證件今曝光

有人來接了！福懋油爆萬張巨量未跌停 換這兩檔亮綠燈

聽新聞
0:00 / 0:00

世壯運5月17日登場 新北運動熱區420堂免費課暖身

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北體育局今公布「運動i臺灣2.0計畫」，新北運動熱區420堂免費課程開跑。 圖／主辦單位提供
新北體育局今公布「運動i臺灣2.0計畫」，新北運動熱區420堂免費課程開跑。 圖／主辦單位提供

雙北世壯運5月17日登場，參賽選手投入練習，新北體育局今公布「運動i臺灣2.0計畫」，新北運動熱區420堂免費課程開跑，並與贊助商合作，在新北29區加碼60堂運動營養研習班。

體育局指出，今年新北運動熱區以備戰世壯運為目標，開設田徑跑班、運動舞蹈及地板滾球等。另外，還有布袋球、帶式橄欖球等新興運動及複合體適能檢測課程，滿足不同運動愛好者需求。課程也特別設計，針對樂齡、身障、女性和親子的專屬課程。

陳思羽(左)與高國輝(右)分別以侯市長教練及世壯運參賽選手身分投入本次雙北世壯運。 圖／主辦單位提供
陳思羽(左)與高國輝(右)分別以侯市長教練及世壯運參賽選手身分投入本次雙北世壯運。 圖／主辦單位提供

棒球情人高國輝說，他與周思齊合體，以GOATBROS棒球隊出戰世壯運，還報名高爾夫球賽事，希望挑戰晉級。高國輝說，隨著年紀增長會發現體力流失速度越來越快，賽後恢復時間也越來越長，尤其是30歲之後身體的蛋白質流失得很快，適時補充各種營養素，不但可以幫助維持在場上的表現。

奧運桌球好手陳思羽透也說，日常沒有完整的營養攝取補充觀念，就容易在比賽時因為消耗體力造成專注力下降，特別注意氨基酸、蛋白質的補充。

佳格食品陳文琪永續長期待透過營養補給讓每個人都能成為「狀態很好」的自己！ 圖／主辦單位提供
佳格食品陳文琪永續長期待透過營養補給讓每個人都能成為「狀態很好」的自己！ 圖／主辦單位提供

佳格食品集團永續長陳文琪說，佳格食品是2025雙北世界壯年運動會官方贊助商，提供超過千萬營養補給物資予世壯運參與選手、志工團隊，成為運動員No.1營養健康夥伴。此外，今年更首度與新北體育局合作，在新北運動熱區加碼開設60堂免費運動營養研習班，提升大眾對於運動營養補給的關注及重視。

新北運動熱區課程將一路開到10月底，除了免費運動，「佳格食品集團」也提供多樣營養補給品，凡參與課程即可獲得補給限量小禮。

2025雙北世壯運執行委員會副執行長暨新北市體育局洪玉玲局長致詞。 圖／主辦單位提供
2025雙北世壯運執行委員會副執行長暨新北市體育局洪玉玲局長致詞。 圖／主辦單位提供

世壯運 棒球 高國輝

延伸閱讀

新北某國中師涉性侵女學生 依強制性交起訴

影／新北鶯歌住宅火警 傳2人救出無生命跡象

冷氣團及輻射冷卻 新北等5縣市夜晚清晨防10度低溫

耗時8年30億元新北美術館終落成 4月8日試營運曝三特展

相關新聞

世中運／體操父女檔攜手出征 蔡恆政期待愛女磨經驗

帶著「體操精靈」丁華恬連兩屆挑戰五環殿堂，體操教練蔡恆政今天改和小女兒蔡艾瑄出征，父女倆成為2025年世界中學生U15運...

世中運／75位明日之星啟程塞爾維亞 體育署長祝穿金戴銀

2025年世界中學生U15運動會將於本月4日到14日在塞爾維亞茲拉蒂博爾舉行，中華代表團今晚啟程，共有12支代表隊、共7...

世壯運5月17日登場 新北運動熱區420堂免費課暖身

雙北世壯運5月17日登場，參賽選手投入練習，新北體育局今公布「運動i臺灣2.0計畫」，新北運動熱區420堂免費課程開跑，...

2025台東鐵人三項競賽 美洲豹鐵人隊榮獲最佳團隊獎

台灣本土品牌最受矚目的鐵人三項賽事「台東普悠瑪國際鐵人三項」上月30日落幕，美洲豹鐵人隊從台中到台東參賽，台中市議員謝志...

兒童節推上下課翻轉 濱江國小讓運動深入校園

兒童是國家未來主人翁，每年4月4日是小朋友最期待的節日，台北市大直濱江國小在校長吳勝學倡導下，昨天以「上下課翻轉」模式，...

桌球／WTT仁川冠軍賽 高承睿、鄭怡靜無緣單打16強

台灣桌球好手高承睿今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）仁川冠軍賽男單首輪，與韓國一哥張禹珍激戰5局，在化解2個賽末點後仍無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。