2025台東鐵人三項競賽 美洲豹鐵人隊榮獲最佳團隊獎

台灣本土品牌最受矚目的鐵人三項賽事「台東普悠瑪國際鐵人三項」上月30日落幕，美洲豹鐵人隊從台中到台東參賽，台中市議員謝志忠擔任總領隊，一行人二輛遊覽車，團隊表現亮眼，拿下「最佳團隊獎」的殊榮。

成軍20年的美洲豹鐵人隊獲此獎別具意義，其中隊友劉東賢和妻陳明珠攜手完成226K的賽事，他向妻子浪漫告白，這是他們攜手完成第4場的鐵人賽事，也感謝美洲豹鐵人隊一路相伴。

台灣本土品牌最受矚目的鐵人三項賽事「台東普悠瑪國際鐵人三項」上月30日落幕，美洲豹鐵人隊榮獲最佳團隊獎。圖／台中市議員謝志忠提供

謝志忠表示，當天一早226K的隊友騎腳踏車出發，113K的隊友6點再騎腳踏車出發，大伙上場前互相加油鼓勵，上場後就只能靠自己，這就是鐵人的精神！隊友們表現優異，在113K有2位上凸台領獎、226K有5位上凸台領獎。

謝志忠說，這是他人生首次參加鐵人競賽，感謝「挖坑給他跳」的美洲豹好友兄弟們，整個團隊的氣氛非常好，大家互相開玩笑之際，也互相加油激勵。最辛苦的後勤團隊，不只負責物資的補給，更是心靈的鼓勵，也是所有選手的最佳後盾，「有你們真好」。

隊友中，謝志忠看到浪漫故事，隊友劉東賢、陳明珠夫妻攜手完成226K的賽事，劉東賢夫妻說，感謝所有美洲豹的好夥伴，總是讓夫妻倆能夠放心在賽道上盡情奔馳，無後顧之憂，使他們的鐵人路走的更久更遠。

劉東賢感性向妻子劉明珠告白「今年是他完成第10場的鐵人賽事，1場標鐵、3場113K和6場226K，這次是和妻子攜手完成的第4場226K，感謝妻子願意陪我一起報名、一起訓練，在鐵人這條路上，互相照應一起牽手進終點。」

謝志忠說，美洲豹鐵人隊的年齡層分佈在20到60多歲，有狠角色的鐵人，常常上凸台領獎，把比賽當成家常便飯。也有初次參加鐵人比賽，難免忐忑不安的新手，更有像他這種跳坑惶恐不安的，不過最後每一位隊友都全力以赴、迎向終點，順利完成賽事。

2025年美洲豹鐵人隊成立20周年，團隊一起參加鐵人三項競賽，還一起拿下最佳團隊獎，別具意義。謝志忠引用動畫「龍珠」的名言，對每一位神隊友說，你們每個人都是「全村的希望」。