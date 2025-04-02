快訊

新生兒連9年負成長！生養育基金門檻曝光 上班族不吃不喝要存12年

金秀賢「未對金賽綸道歉」惹怒家屬　8好友將發聲明戳破謊言

富比士2025年億萬富豪榜出爐 台灣排名居前的是他們仨

兒童節推上下課翻轉 濱江國小讓運動深入校園

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
濱江國小在兒童節當天搭起4種運動舞台，並推出上下課翻轉，讓學生充分體驗運動魅力。圖／濱江國小提供
濱江國小在兒童節當天搭起4種運動舞台，並推出上下課翻轉，讓學生充分體驗運動魅力。圖／濱江國小提供

兒童是國家未來主人翁，每年4月4日是小朋友最期待的節日，台北市大直濱江國小在校長吳勝學倡導下，昨天以「上下課翻轉」模式，藉由運動風提前讓小朋友度過一個保證歡樂無限的兒童節，成為台灣校園運動推廣的創舉。

這一天的濱江國小很不一樣，共有不同質性的4種運動搭起舞台讓小朋友表現，包括世界賽金牌大本營的拔河、冬季運動雪車雪橇、「智者運動」定向越野與籃網球神射手賽，引領小朋友進入多元運動世界。

4個運動協會均使出渾身解數為小朋友安排好玩的運動方式，小朋友們對於各種運動都認真投入，對於各種運動也有更深的認識。濱小的老師們也一起參與，與小朋友們一起歡度運動風兒童節。

濱江國小在兒童節當天搭起4種運動舞台，並推出上下課翻轉，讓學生充分體驗運動魅力。圖／濱江國小提供
濱江國小在兒童節當天搭起4種運動舞台，並推出上下課翻轉，讓學生充分體驗運動魅力。圖／濱江國小提供

校長吳勝學表示，「上下課翻轉」模式是把原來的上課與下課時間交換，4月1日這一天，全校學生都是上課10分鐘、下課50分鐘，上課時段進教室，下課時段可以在教室外運動，或去夜市童玩趣體會逛夜市購物的樂趣。今年安排有「動感大挑戰」的籃網球神射手、拔河對抗、雪橇雪車體驗、定向越野尋點，及亮星閃閃秀、濱江小學堂、夜市童玩趣（家長會童玩攤位）讓學生自由報名參加。

也是羽球與定向越野好手的吳勝學校長，對於各運動協會深入校園，以融入歡樂氣氛的方式，讓小朋友認識運動，進而愛上運動，是一件很有意義的事，尤其，都會區的小朋友被功課壓得喘不過氣來，能藉由朋友最愛的運動來紓壓，對小朋友的健全發展非常有幫助。

籃網 羽球

延伸閱讀

舞鈴劇場「海洋慶典」4月3日竹東演出 陪親子歡度兒童節

玩到不想回家！ 兒童節親子Fun電提案 體驗沉浸式遊戲互動+寓教於樂

新北淡水沙崙里馬術兒童節 趣味騎馬導覽動保知識

新北淡水竹圍國小兒童節趣味活動 學童玩樂中學習

相關新聞

兒童節推上下課翻轉 濱江國小讓運動深入校園

兒童是國家未來主人翁，每年4月4日是小朋友最期待的節日，台北市大直濱江國小在校長吳勝學倡導下，昨天以「上下課翻轉」模式，...

桌球／WTT仁川冠軍賽 高承睿、鄭怡靜無緣單打16強

台灣桌球好手高承睿今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）仁川冠軍賽男單首輪，與韓國一哥張禹珍激戰5局，在化解2個賽末點後仍無...

足球／打造東亞最盛大青少年賽 Formosa 7s 7月登場 

致力將台灣打造為東亞區國際青少年足球賽事交流中心，柏文健康事業將再次舉辦國內國際青少年足球盃賽2025 Formosa ...

足球／北韓女足退賽 中華女足遞補東亞盃E-1決賽參賽權

東亞足球聯盟（EAFF）近日於東京召開會員大會，正式確認北韓女足因不可抗力因素退出即將於7月在南韓舉行的東亞盃E-1足球...

自由車／96聯賽天母繞圈賽再升級 盼朝日本盃規模邁進

96自由車聯賽上周再度選擇台北天母作為城市繞圈賽場地，今年賽事結合國際級規格與頂尖MYLAPS ProChip晶片計時技...

桌球／林昀儒4局拍下薛飛 WTT仁川冠軍賽晉級16強

台灣桌球一哥林昀儒今天世界桌球職業大聯盟（WTT）仁川冠軍賽男單首輪，儘管先丟掉首局，但很快扳平戰局，第3局更是展現強心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。