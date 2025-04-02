兒童節推上下課翻轉 濱江國小讓運動深入校園

兒童是國家未來主人翁，每年4月4日是小朋友最期待的節日，台北市大直濱江國小在校長吳勝學倡導下，昨天以「上下課翻轉」模式，藉由運動風提前讓小朋友度過一個保證歡樂無限的兒童節，成為台灣校園運動推廣的創舉。

這一天的濱江國小很不一樣，共有不同質性的4種運動搭起舞台讓小朋友表現，包括世界賽金牌大本營的拔河、冬季運動雪車雪橇、「智者運動」定向越野與籃網球神射手賽，引領小朋友進入多元運動世界。

4個運動協會均使出渾身解數為小朋友安排好玩的運動方式，小朋友們對於各種運動都認真投入，對於各種運動也有更深的認識。濱小的老師們也一起參與，與小朋友們一起歡度運動風兒童節。

濱江國小在兒童節當天搭起4種運動舞台，並推出上下課翻轉，讓學生充分體驗運動魅力。圖／濱江國小提供

校長吳勝學表示，「上下課翻轉」模式是把原來的上課與下課時間交換，4月1日這一天，全校學生都是上課10分鐘、下課50分鐘，上課時段進教室，下課時段可以在教室外運動，或去夜市童玩趣體會逛夜市購物的樂趣。今年安排有「動感大挑戰」的籃網球神射手、拔河對抗、雪橇雪車體驗、定向越野尋點，及亮星閃閃秀、濱江小學堂、夜市童玩趣（家長會童玩攤位）讓學生自由報名參加。

也是羽球與定向越野好手的吳勝學校長，對於各運動協會深入校園，以融入歡樂氣氛的方式，讓小朋友認識運動，進而愛上運動，是一件很有意義的事，尤其，都會區的小朋友被功課壓得喘不過氣來，能藉由朋友最愛的運動來紓壓，對小朋友的健全發展非常有幫助。