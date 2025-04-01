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足球／打造東亞最盛大青少年賽 Formosa 7s 7月登場 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柏文健康事業將再次舉辦國內國際青少年足球盃賽2025 Formosa 7s足球錦標賽。圖／柏文健康事業提供
柏文健康事業將再次舉辦國內國際青少年足球盃賽2025 Formosa 7s足球錦標賽。圖／柏文健康事業提供

致力將台灣打造為東亞區國際青少年足球賽事交流中心，柏文健康事業將再次舉辦國內國際青少年足球盃賽2025 Formosa 7s足球錦標賽，此賽事將於7月30日至8月3日在高雄楠梓文中足球場盛大舉行。 

今年賽事預計將邀請來自西班牙、日本、馬來西亞、泰國、日本、香港、菲律賓等，超過10個國家，及亞洲各地區最優秀之足球俱樂部青訓隊伍，來台競技，競爭亞洲最具影響力之國際青少年足球盃榮譽。

2025 Formosa 7s足球錦標賽涵蓋U8至U16年齡組，每支隊伍將由18名球員組成，共計參賽隊伍達180隊，來自全球頂尖俱樂部隊伍將齊聚一堂，展現青少年足球的無限潛力與競技精神。賽事將成為東亞地區足球文化交流的重要平台，並邀請來自西甲職業隊的青訓梯隊，為台灣的足球俱樂部提供與世界強隊交手的機會，藉此提升整體競技水準。

柏文健康事業的足球計劃，2025 Formosa 7s不僅是選手們展示技藝的舞台，更是足球文化交流與學習的重要途徑。比賽中，選手們不僅能提升自己的球技、學習控球技巧，還能在團隊訓練中學會如何與他人協作，結交志同道合的朋友，這對足球員的成長至關重要。

柏文健康事業深知，足球的發展需要從基層開始培育，除了比賽之外，賽事期間還會與西甲共同舉辦LALIGA Talk等交流活動，讓國內的教練能和歐洲頂級教練互相交流之機會，藉由本賽事，將為更多年輕的足球才俊提供展示自我的機會，並激發他們的潛力，為未來的國家及社會培育更多的足球種子人才。即日起邀請全國各地的球隊踴躍報名，與全球俱樂部並肩競技，共同角逐最高榮譽。

西甲

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