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足球／北韓女足退賽 中華女足遞補東亞盃E-1決賽參賽權

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華女足遞補取得東亞盃E-1足球錦標賽決賽參賽權。圖／中華足協提供
中華女足遞補取得東亞盃E-1足球錦標賽決賽參賽權。圖／中華足協提供

東亞足球聯盟（EAFF）近日於東京召開會員大會，正式確認北韓女足因不可抗力因素退出即將於7月在南韓舉行的東亞盃E-1足球錦標賽決賽，根據競賽規則，中華女足（中華台北）以資格賽排名第二的身份遞補，獲得決賽參賽資格。

東亞盃E-1足球錦標賽為東亞足球聯盟（EAFF）所舉辦的區域性頂級賽事，自2005年正式納入女子組賽事，吸引東亞各國頂尖球隊角逐榮耀。中華女足在第九屆東亞盃資格賽階段起展現穩健表現，並在2023年12月的資格賽中獲得第二名。

為全力備戰2025女子東亞盃及2026亞足聯女子亞洲盃資格賽，中華女足自去年起積極與世界級球隊交手，以提升競技水平。近期重要熱身賽包括， 2024年12月對戰澳洲女足、2025年2月迎戰墨西哥、中國大陸及加拿大以及2025年4月即將舉行的2025國際女子足球邀請賽中華隊出戰紐西蘭。

本次2025國際女子足球邀請賽賽事將於4月8日晚間6點30分在高雄楠梓足球場舉行，這不僅是中華女足備戰東亞盃的重要一戰，也是一場展現台灣女子足球實力的國際級對決。出賽球員組成，除了多名國內好手，更包含已完成歸化確認中華隊代表資格的松永早姬以及目前效力於浙江杭州女子足球俱樂部的蘇育萱，誠摯邀請球迷進場觀賽，共同為中華女足加油。

中華隊

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