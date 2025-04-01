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自由車／96聯賽天母繞圈賽再升級 盼朝日本盃規模邁進

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
96聯賽天母站首度納入先進的計時系統。圖／96聯賽提供
96聯賽天母站首度納入先進的計時系統。圖／96聯賽提供

96自由車聯賽上周再度選擇台北天母作為城市繞圈賽場地，今年賽事結合國際級規格與頂尖MYLAPS ProChip晶片計時技術，讓選手享有世界級競速體驗，面對城市封路、交通管制與居民溝通等挑戰，市府、區公所與主辦單位緊密協作，共同打造融合運動、觀光與社區參與的城市嘉年華，96聯賽董事長楊倩玉期盼未來比照日本盃規模，舉辦「選手之夜」等活動擴大影響力。

士林區天母連續兩年成為96自由車聯賽繞圈賽舉辦地，不僅帶動天母商圈的發展，也強化「運動友善城市」的形象。士林區區長洪進達指出，區公所的角色不只是行政協調，更要讓社區理解賽事的價值，並創造實質效益，不只帶動天母商圈，也讓市民更靠近運動生活。他也直言，天母目前最大的挑戰仍是停車空間不足，市府已著手規劃在運動公園與棒球場周邊增設停車場，以因應日後更大規模的活動需求。

今年賽事一大亮點，就是導入全球公路賽指定的計時技術「MYLAPS ProChip」，本次系統由智能動感有限公司負責執行，董事長張博光指出，自由車賽事與馬拉松不同，考量到比賽速度更快、技術更複雜，因此此次依照UCI國際標準調整成績輸出方式，導入集團秒差、單圈排名等資訊，即時更新於網路與現場大螢幕，讓觀眾與選手都享有「世界級體驗」。

天母繞圈賽齊聚頂尖好手，賽事大獲好評，96聯賽董事長楊倩玉表示，「能在台北這樣人口密集、交通繁忙的城市封路舉辦比賽，非常不容易。這次我們動員逾一百五十位人力，只為三百多位專業選手打造一場最安全、最高品質的比賽。」

楊倩玉指出，天母地理位置獨特，鄰近陽明山又非捷運直達區域，是適合發展自行車運動的理想場域，「未來我們希望比照日本盃的規格，在天母舉辦『選手之夜』等周邊活動，讓市民也能共襄盛舉，進一步帶動地方經濟，把繞圈賽打造成結合運動、觀光與城市魅力的盛大派對。」

台北市體育局局長游竹萍表示，城市要推動運動發展，不能只靠政府，「96自転車的專業、市府支援與在地民眾的理解支持，三方合力才能讓台北的運動文化與觀光產業同步成長，真正實現賽事到城市品牌的全面提升。」

棒球 自由車

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