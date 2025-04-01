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桌球／林昀儒4局拍下薛飛 WTT仁川冠軍賽晉級16強

中央社／ 台北1日電
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

台灣桌球一哥林昀儒今天世界桌球職業大聯盟（WTT）仁川冠軍賽男單首輪，儘管先丟掉首局，但很快扳平戰局，第3局更是展現強心臟、化解5個局點，最終以3比1擊敗中國選手薛飛，晉級16強。

在韓國舉辦的WTT仁川冠軍賽，總獎金50萬美元（約新台幣1670萬元），台灣共有4名好手參賽，分別為林昀儒、鄭怡靜、黃怡樺與高承睿。

世界排名第14的林昀儒男單首輪對手為排名第39、曾在2017年包辦世青賽4金的中國選手薛飛，雙方過去曾3度交手，林昀儒雖以1勝2敗略居下風，但最近一次在2019年卡達公開賽碰頭，林昀儒以4比1獲勝。

林昀儒今天首局面對薛飛反手擰攻勢，陷入苦戰，在以9比11將首局拱手讓出後，所幸次局調整到位，在2比2平手時，拉出一波9比1強攻，以11比3扳成平手。

不過，薛飛很快展開反擊，第3局以6比0強勢開局，而林昀儒持續追趕，透過反手擰以及改變接發球策略，一口氣化解對方5個局點，以13比11逆轉搶下。

士氣大振的林昀儒第4局一開始就連搶5分，隨後更穩紮穩打，以10比3逼出賽末點，儘管浪費2個賽末點機會，最終仍以11比5獲勝。

林昀儒在闖進16強後，下一戰對手將是世界第3的日本名將張本智和、西班牙好手羅貝斯（AlvaroRobles）之間的贏家。

大聯盟 林昀儒 鄭怡靜

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