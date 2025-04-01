全中運／台南暌違22年迎接全台好手 開幕典禮卡斯超強

114全中運19日到24日登場，台南市暌違22年迎接全國盛會，今天賽前記者會由台南市市長黃偉哲和體育署副署長房瑞文一同揭曉19日開幕典禮的超強卡司，包括韓國Super Junior的厲旭，「三金」得主盧廣仲、玖壹壹等夢幻陣容，在韓國出道的台灣女團GENBLUE幻藍小熊更親臨現場帶來演出。

體育署副署長房瑞文特別感謝台南市政府，從112年全運會到今年的全中運都擔任東道主，尤其今年是暌違22年再舉辦全中運，將迎接2萬名選手和隊職員，加上月底全大運也在台南，謝謝台南市政府協助全大運主辦方長榮大學，祝福兩場年度大賽都能圓滿完成。

中華奧會主席林鴻道今天也親臨全中運「榮耀啟程」記者會，他提到台南人文薈萃，出產許多體育好手，「我在這裡鼓勵青年選手勇敢追夢，展開奧林匹克的精神，在今年10月巴林有亞洲青年運動會，以全中運為主力選手，希望青年選手獲得好的佳績，進軍亞洲青年運動會，未來進軍奧運。台南有那麼多的參賽選手，享受古都美食、府城文化，在這祝福今年全中運一切圓滿順利。」

台南市長黃偉哲特別歡迎全國好手蒞臨台灣，「台南最好客，會把最好東西呈現給最好選手。」他形容今年堪稱台南市「體育年」，全中運加上全大運，一流菁英能帶動運動水準，歡迎台南市民一起見證各項精彩賽事。

114全中運開幕典禮將於19日下午5點20分，在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場登場，3日上午8點開放免費索票。