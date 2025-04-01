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拳擊／WB盃陳念琴克服劣勢 逆轉巴西名將晉4強

中央社／ 台北1日電
陳念琴。報系資料照
陳念琴。報系資料照

在巴西伊瓜蘇舉行的「WB盃拳擊賽」，台灣好手陳念琴今天在首輪8強對上巴黎奧運銅牌的地主好手索亞瑞斯，在克服首局劣勢後，最終以4比1的積分獲勝晉級4強。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）在今年2月獲得國際奧會授權認可為國際間最高階層的拳擊組織，這場「WB盃（World Boxing Cup）拳擊賽」也是首度以官方名義舉辦的賽事。

陳念琴首戰拿過2面奧運獎牌的地主好手索亞瑞斯（Beatriz Soares），首局還在適應新場地、新氛圍，陳念琴僅在5名裁判中，僅獲得2名裁判給10分居於劣勢。

不過從第2局起，陳念琴找回主動攻勢幾乎拳拳到位，5名裁判中，有4名在第2、3局都給陳念琴10分，最終順利以4比1的積分逆轉獲勝。

教練柯文明在接受中央社記者訪問時表示，這次陳念琴打的是65公斤級，是一個全新的挑戰，儘管對手有打過，但自己在體重控制上還是對於腳步、速度、力量有些影響，這個部分還需要再去多適應。

柯文明笑說：「今天很多的第1次，不但是WB舉辦的首場賽事，陳念琴也是整個賽事首名出賽的選手，也是台灣代表隊第1個出賽的選手，也是她第1次打65公斤，雖然一開始打起來有些沒把握，但念琴很快就調整好。」

柯文明也提到，這是WB被授權後首度舉辦國際賽，「雖然場地不大，位在一個展覽館裡，但比賽場地和飯店相連，這對選手和教練來說是最棒的安排，比賽氛圍、動線也非常好；唯一美中不足的，大概就是資訊流通上比較卡，不過我想這也是新組織必經的過程。」

台灣由教練柯文明率隊出征，包括拿下巴黎奧運銅牌的陳念琴參加65公斤級，吳詩儀參加57公斤級，以及目前以培訓隊身分參加48公斤級的郭怡萱與51公斤級的邱敬鈺。

吳詩儀 拳擊 陳念琴

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