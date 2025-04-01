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邁阿密網賽／約克維奇爆冷 生涯百冠再等等

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
約克維奇(左)在邁阿密網賽男單決賽不敵對手門西克。 美聯社
約克維奇(左)在邁阿密網賽男單決賽不敵對手門西克。 美聯社

前世界球王約克維奇昨在邁阿密網球公開賽決賽爆冷，經兩盤搶七大戰以六比七（四比七）、六比七（四比七）不敵捷克十九歲好手門西克，挑戰ATP世界巡迴賽第一百座男單冠軍失利，他說：「感受球迷熱烈歡迎和支持，可惜輸掉這場決賽，但我打出一些非常好的球。」

門西克從小就把約克維奇視為偶像，目前世界排名五十四；這場年紀相差十八歲的封王戰，僅是門西克生涯中第二次打進ＡＴＰ決賽，賽前賭盤看好約克維奇達到一百冠里程碑，但捷克小將頂住龐大壓力，奪下生涯首冠。

約克維奇生涯第五次輸給青少年對手，儘管未能抱回邁阿密公開賽第七冠，這位大滿貫廿四冠巨星表現仍優雅讓門西克成為眾人矚目的焦點，他說：「恭喜門西克和他的團隊，輸球永遠不會感到快樂，但他是極少數我會開心認輸的球員之一。」

約克維奇表示，門西克十五、十六歲時就看過他打球，曾邀請一起進行訓練，如今的發展和進步真的讓人驚嘆。

捷克 邁阿密

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