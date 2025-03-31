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苗栗2田徑女將出國競技 感嘆：關注度不如球類運動
苗栗縣2女田徑選手今年入選國家隊，明天將啟程搭機出國門參加競技，校方今天特舉辦應援活動，期盼她們取得好成績為國爭光，場中並頒贈每人2萬5千元加菜金，不過兩選手還是感嘆「田徑項目關注度始終不如球類運動！」
竹南國中三年級學生劉子渝的跳高最佳成績是1米74，是目前全國紀錄保持人，當選U15世界中學生運動會國家隊，預計前往塞爾維亞參加跳高項目；大同高中二年級學生蕭潔則當選U18亞洲田徑錦標賽國家隊，準備前往沙烏地阿拉伯參加100公尺跨欄。
兩校今天特別合辦竹南田徑小將出國前夕應援活動，縣府教育處體健科長葉馥榛、苗栗縣田徑委員會副主委張秀琴、竹南國中家長會長劉昇楠、大同高中校長何高志和竹南國中校長郭芳江也都出席一起幫小將加油。
小選手也表達心聲，認為田徑要選上國家代表隊，非常困難且光榮，但好像少了一點點被重視的感覺；開心選上國家隊，卻好像沒有那麼開心。
對此，竹南國中體育老師兼教練蕭賜斌，也是選手蕭潔的家長，會後他在臉書發文「教練當妳們的陽光！期待妳們在大家的祝福聲中，感受到溫暖的力量，也感受到我們永遠是最挺妳們的。」
蕭賜斌說，自己女兒蕭潔這是第二次入選國手，上一次是就讀竹南國中時，她100公尺跨欄最佳成績是13秒96；他說，現今各項運動競技，球類是最受歡迎的，而田徑項目的關注度、曝光度一直以來都較低，小選手才會有這樣的感嘆心聲，但能代表台灣出國競技本身就是一種榮耀，希望她們這次都能取得好成績。
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