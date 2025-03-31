快訊

中職／不時夢到2013經典賽輸日本 林智勝看年輕世代12強辦到未完的夢

川普實現3任總統霸業有譜？外媒曝美憲法漏洞 學者：不是不可能

中職／林智勝引退賽日期曝光 台北大巨戰面對洪總的雄鷹

拳擊／世拳盟WB首度辦盃賽 陳念琴65公斤級首戰巴黎奧運銅牌

中央社／ 台北31日電
陳念琴。報系資料照
陳念琴。報系資料照

世界拳擊聯盟（WB）今天起一連6天在巴西伊瓜蘇舉行WB盃拳擊賽，台灣由教練柯文明領軍，包括陳念琴吳詩儀等4名女拳好手參賽，其中陳念琴將首戰巴黎奧運銅牌得主。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）在今年2月獲國際奧會授權認可為國際間最高階層的拳擊組織，WB盃（World Boxing Cup）拳擊賽也是WB首度以官方名義舉辦的賽事。

根據WB官網資訊，這場WB盃拳擊賽共計有超過190名選手、19個國家報名參加，比賽在巴西伊瓜蘇（Foz do Iguacu）登場，男、女各舉辦10個量級。

台灣由教練柯文明率隊出征，包括拿下巴黎奧運銅牌的陳念琴將參加65公斤級，吳詩儀參加57公斤級，以及目前以培訓隊身分參賽的48公斤級郭怡萱與51公斤級邱敬鈺。

柯文明接受中央社記者訪問時表示，這場比賽已經規劃很久了，畢竟是WB官方舉辦的首場比賽，勢必要去看看各國參與程度，以及大家的打法有沒有什麼改變。

柯文明強調，不會給4名選手太多目標和壓力，畢竟今年賽季才剛開始，先好好感受有強度的比賽氛圍。

斯特蘭國際拳擊賽3月初在保加利亞舉行，陳念琴和吳詩儀各自拿下不同量級金牌。

根據WB盃拳擊賽大會籤表，台灣4名女將當中陳念琴將率先登場，預計台灣時間明天凌晨5時首戰地主好手索亞瑞斯（Beatriz Soares），這個量級共計5人參賽。

索亞瑞斯分別在東京奧運、巴黎奧運獲得女子60公斤級銀、銅牌；陳念琴對她並不陌生，2023年雙方當時在現已遭停權的國際拳擊總會（IBA）賽事交手，陳念琴以5比0完勝摘金。

至於「台灣女拳4金釵」當中的林郁婷、黃筱雯原本也計畫參賽，但後來考量其他因素，決定改由5月的泰國公開賽作為今年首戰。

吳詩儀 拳擊 陳念琴

延伸閱讀

奧運／澳修改2032布里斯本奧運計畫 擬建6萬個座位新場館

歐陽娜娜巴黎「護照不見」　急求助「大使館」最後結局神展開

拳擊／林郁婷好消息！國際奧會正式通過拳擊續留奧運舞台

國際奧會執委會通過 提議拳擊納入洛杉磯奧運

相關新聞

拳擊／世拳盟WB首度辦盃賽 陳念琴65公斤級首戰巴黎奧運銅牌

世界拳擊聯盟（WB）今天起一連6天在巴西伊瓜蘇舉行WB盃拳擊賽，台灣由教練柯文明領軍，包括陳念琴、吳詩儀等4名女拳好手參...

邁阿密網賽／不敵19歲捷克小將 約克維奇百冠夢碎

捷克新星門西克今天在硬石體育場（Hard Rock Stadium）以7比6（7/4）、7比6（7/4）爆冷擊敗塞爾維亞...

NFL／海鷹接球陣容變陣 洛克特燃燒最後價值

海鷹未來預期以史密斯-恩吉格巴（Jaxon Smith-Njigba）為接球進攻核心，不僅交易走麥特卡夫（DK Metc...

PGA／休士頓公開賽最終回 俞俊安並列第18名作收

台灣好手俞俊安今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）休士頓公開賽最終回合，繳出69桿，以4天低於標準10桿的270桿、並列...

自由車／重新認識身體與節奏 杜志濠度過低潮重返賽場

自由車旅外好手杜志濠今天於96自由車聯賽台北天母站正式復出，這場城市繞圈賽對他來說意義非凡，除了是今年首場的正式比賽，更...

自由車／96聯賽天母燃戰火 小將李靖烽橫空出世奪雙冠

第五屆96自由車聯賽今天在台北市天母盛大揭幕，匯聚國內外超過300位菁英車手，正式展開新賽季積分爭奪戰，最終結局小爆冷門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。