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邁阿密網賽／不敵19歲捷克小將 約克維奇百冠夢碎

中央社／ 邁阿密花園30日綜合外電報導
約克維奇(左)在邁阿密網賽男單決賽不敵對手門西克。 美聯社
約克維奇(左)在邁阿密網賽男單決賽不敵對手門西克。 美聯社

捷克新星門西克今天在硬石體育場（Hard Rock Stadium）以7比6（7/4）、7比6（7/4）爆冷擊敗塞爾維亞男網名將約克維奇，在邁阿密公開賽（Miami Open）封王。

法新社報導，世界排名第54的19歲小將門西克（Jakub Mensik）生涯首奪ATP巡迴賽男單冠軍，也粉碎了約克維奇（Novak Djokovic）拿下職業生涯第100冠的美夢。

這場決賽因大雨延宕近6個小時才開打，比賽中可見約克維奇似乎飽受眼疾所苦。

門西克手感火熱，一開始便強勢破掉約克維奇的第1個發球局，取得2比0領先。雙方一路互保發球局直到搶七，身材高大、發球強勁的門西克接連得分，以一記高壓扣殺搶下首盤。

這是37歲的約克維奇在本屆邁阿密公開賽丟掉的第1盤。

次盤雙方勢均力敵，兩人在彼此發球局都沒能找到太多突破口。決勝時刻，門西克旺盛的體力再次在搶七中發揮決定性作用，最終以一記重砲拿下賽末點後倒地慶祝這歷史性的勝利。

這是ATP世界巡迴賽1000大師賽（ATP World TourMasters 1000）中，選手年齡差距最大的一場決賽，也是自1976年以來，任何巡迴賽級別中選手年齡相差最多的一場賽事。

Novak Djokovic

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