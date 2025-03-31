PGA／休士頓公開賽最終回 俞俊安並列第18名作收

台灣好手俞俊安今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）休士頓公開賽最終回合，繳出69桿，以4天低於標準10桿的270桿、並列第18名作收，這是他本季第4場闖進前20名。

26歲的俞俊安、選手潘政琮都參加總獎金950萬美元（約新台幣3.14億元）、於美國舉行的休士頓公開賽（Texas Children's Houston Open），但前2回合結束後，僅俞俊安晉級。

俞俊安首回合雖僅繳出71桿，晉級之路岌岌可危，但隨後在第2回合狂飆全場次低的63桿，順利晉級；第3回合俞俊安繳出67桿後，收尾的最終回合全場抓4博蒂、吞3柏忌，僅繳出低於標準1桿的69桿，整體排名比第3回合下滑4名。

俞俊安本週4回合平均開球距離308碼，在所有參賽球員中排第7，標準桿上果嶺率76%、排名第6，但果嶺上平均1.76次推桿，稍微美中不足。

俞俊安接受媒體訪問表示，現在打球就是盡量享受比賽，專注在當下每一桿，不逼自己每球都要打到完美。

俞俊安今年賽季已參賽10場，其中7場晉級、有4場打進前20名，目前聯邦盃積分以240分排在第69名，本季累積獎金達82.8萬美元（約新台幣2744萬元）。

根據PGA官網賽程，俞俊安沒報名參加4月3日開打的德州公開賽，將全力準備4月10日開打、PGA本季首場4大賽美國名人賽。