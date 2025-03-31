火球投手徐若熙喜事連連！場上好成績，場下幸福甜曬「龍之孫」，高顏質也再多一新身分！

圖／UNO品牌提供

中華職棒味全龍的王牌投手徐若熙喜事連連，年初代表中華隊出戰世界棒球經典賽（WBC）資格賽，以精準控球與具爆發力的球速飆出158公里，吸引國際媒體關注。日媒《Sponichi Annex》稱他為「台灣怪物投手」，美國大聯盟記者Michael Clair也表示：「大聯盟球隊可能會對徐若熙產生濃厚興趣。」，同時更被評選為本屆資格賽十大球星之一，未來發展備受期待。

球場上用球速熱血爆擊球迷，球場下用幸福甜蜜爆擊粉絲，去年剛訂婚的徐若熙，最近在個人社群曬出寶貝兒子照片，宣布自己升格當爸了！消息一出，引發球迷熱烈討論，更替「龍之子」徐若熙的寶寶，取了響亮的封號「龍之孫」，讓大批球迷一同見證他人生新篇章。

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身為新一代的火球男徐若熙，平時也相當注重個人形象與肌膚管理，近期更獲得日本NO1.護膚品牌UNO的青睞，成為UNO品牌好友。新釋出的宣傳照更看到不同於球場，自信帥氣高顏質的他。UNO 擁有超過30年男性專業肌膚護理經驗，全球熱銷累積銷量更高達1.3億件。UNO品牌表示：「我們一直致力為男性打造簡單、高效保養方案，忙碌生活中，也能輕鬆維持理想肌膚狀態，這與徐若熙在投手丘上自信從容，突破極限的精神不謀而合。希望透過徐若熙傳遞專注與不斷突破自我的信念，面對生活與挑戰時，都能自信迎接，展現最好的自己。」

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台灣男士們對UNO洗面乳並不陌生，在通路上長期蟬聯銷冠。UNO深入研究男性膚質，針對常見肌膚問題，推出全新抗痘洗顏，獨家雙重抗痘修護配方-水楊酸及淨油礦物泥，直球對決痘痘、出油困擾，一洗輕鬆揮別痘痘與暗沉，回到自信巔峰！

為歡慶味全龍王牌投手徐若熙成為UNO品牌好友，即日起線上登錄滿額發票，即有機會獲得徐若熙親筆簽名球

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活動辦法：於活動期間內，至全台通路購買UNO全系列產品，單筆消費滿499元，上網登錄發票並上傳消費明細截圖，即可參加抽獎！

活動期間：2025年3月20日 - 2025年4月30日

獎品：味全龍王牌投手 徐若熙親筆簽名球，限量30顆，每兩周抽出幸運得主！

購買通路：全台通路皆適用（含線上電商平台及實體通路）

發票登錄期限：購買日起至2025年4月30日23:59止

抽獎時間：每兩周抽出10名，共計30名幸運得主，獎品以實物為準，不得兌換現金或其他商品。

登錄須知：需提供有效發票號碼、購買明細截圖，並填寫完整聯絡資訊，以確保中獎通知無誤。

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