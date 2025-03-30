自由車／96聯賽天母燃戰火 小將李靖烽橫空出世奪雙冠
第五屆96自由車聯賽今天在台北市天母盛大揭幕，匯聚國內外超過300位菁英車手，正式展開新賽季積分爭奪戰，最終結局小爆冷門，在主集團衝線中，由年僅19歲的車手李靖烽以41分34秒率先抵達終點，一口氣囊括總排第一GUSTO橘衫、衝刺王720armour藍衫和新人王Redeye白衫，成為本站最大贏家。
前勁車隊在上屆96聯賽天母站就是最大贏家，今靠著人數優勢，在終點前積極卡位，並在衝線前擺出「列車」陣型，最終李靖烽卡到絕佳位置，一舉奪冠，隊友張誌盛拿下第二，旅外好手杜志濠則排名第三，表現同樣穩健，為回歸國內賽場交出漂亮的首戰答卷。
面對混戰激烈、天候濕滑的天母繞圈賽，李靖烽不僅頂住壓力，還在最後彎道搶得先機，他表示：「最後一圈本來是要帶隊友衝線，但看到前方混亂，而我位置不錯，就決定自己先走。」
這也是李靖烽首度於96聯賽奪下單站和U23雙料奪冠，19歲的他接下來將備戰全中運與全運會場地賽，目標挑戰個人紀錄並朝2026名古屋亞運邁進。他強調場地與公路賽事兩者相輔相成，繞圈賽更是他的強項，「今天整體狀況非常好，尤其看到下雨反而更開心，因為代表比賽難度提升，也更有機會突破。」
排名第三的旅外選手杜志濠，去年因感染EB病毒陷入漫長低潮，歷經三個月無法訓練的艱辛過程後，如今終於復出，他說：「今天的成績也許不是最滿意，但能站在出發點上就是一種勝利，看到自己能穩定輸出並堅持到最後，心情非常踏實。」
女子菁英組則由「女王級」選手黃亭茵無懸念摘下冠軍，她以30分13秒率先通過終點，完成天母站二連霸。相較去年一開賽即主動拉出強度拉裂集團，今年黃亭茵選擇觀察局勢再伺機而動，「前段大家都節奏偏慢，我只好主動多帶幾段，製造節奏，後來和許書瑋兩人突圍而出，一起推進到最後。」
本次天母站不僅為賽季序幕戰，更因與全國小學游泳錦標賽同期進行，天母運動公園區域一早就湧現大量人潮。為確保順利進行，96聯賽主辦單位主動調整交通管制時間，U15組比賽延後至7點半開賽，同時改為合併M30至M40組，以兼顧選手權益與交通安排。
96自転車執行長楊倩玉指出，「天母城市繞圈賽是全台最具挑戰的自由車路線之一，申請路權不易，但我們希望給選手最好賽道與氛圍。今年交管動員近五百人力，感謝市府、警力與民間單位的支持，讓這場城市中的競速成為可能。」
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