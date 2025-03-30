滑輪溜冰／台灣公開賽落幕 洪筱晴初試團體賽直呼好玩

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
由6名現任和前國手組合的隊伍表現精采。圖／中華民國滑輪溜冰協會提供
由6名現任和前國手組合的隊伍表現精采。圖／中華民國滑輪溜冰協會提供

為期四天的第二屆台灣國際花式滑輪溜冰公開賽，今天於新竹縣竹北國民運動中心進行最後一天賽程，現役國手都做出特別的突破，杭州亞運金牌洪筱晴生涯首度參加團體花式賽，賽後直呼好玩，而在並排成人男子奪下亞軍的老將林宜學也首度參與了個人冰舞，最終小試身手也順利輕鬆拿下金牌

為期四天的台灣國際花式滑輪溜冰公開賽今落幕，總召王淵棟很開心看到這項賽事規模愈來愈盛大，他說：「由於這項比賽的舉行，很多過去的資深選手都會回來參與，再加上這幾年一些年輕選手到基層擔任教練，跟過去幾年比較起來，選手增加人數大約有多了兩成左右。同時，要感謝總會把最新的評分系統提供給我們，這項評分可以做更量化，分數也會更加客觀，這套系統全亞洲我們是第一個採用的國家，比日本還早。」王淵棟也透露，台灣公開賽未來再舉辦幾屆後，有可能轉變成國際排名賽。

不僅賽事在更多元變化，台灣選手今年也有做出不少的突破。已經拿下並排女子個人金牌的亞運金牌選手洪筱晴，今結合了其他前國手共2男4女竟然一同報名參加團體花式賽，而這組團隊的起頭者是台北市立大學賴亞薰，她說：「因為我們想一起去南韓玩啊。」  

今年亞錦賽在南韓舉行，6人想像著要一起去南韓玩的目的下，從去年起每周六就開始一同訓練2小時，賴亞薰說：「因為大家都來自不同學校、不同地方，每周六要聚在一起很不容易，但大家都是很認真的盡量趕來練習。」

6人小組中僅一姐洪筱晴和台灣大學林婕紜是現役選手，其中中央大學高逸慈甚至已經有5年沒有比賽，要重回賽場，對其他人的體力是一大考驗， 但更大的挑戰發生在比賽前1個月，賴亞薰在訓練時摔斷右手腕，一直到比賽前一周才拿掉石膏。賴亞薰今帶著固定臂套下場，比完後還要在隊友的攙扶下退場。

雖然6人團隊最終僅獲得19.05分只獲得第二，但亞運金牌一姐洪筱晴對團體初體驗還是覺得很有趣，她說：「我是完美主義者，但因為沒練到很多，跟個人賽比反而有不同的緊張感；平時有隊友一起練習感覺很不一樣，平常練習有人陪，但又會更多擔心隊友的狀況。」

在個人冰舞部份，目前在清大念書的林宜學也初次做出突破參加冰舞的比賽，他說：「這是我今年寒假到義大利訓練時，一位世錦冰舞金牌教練覺得我的腳步不錯，建議我也可以去跳冰舞，這位教練也幫我編了這次的冰舞內容。冰舞只能跳一圈，更注重於腳法，這樣不同的嘗試滿好的，我覺得對我的個人花式也有幫助。」

亞運 國民 滑輪溜冰

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