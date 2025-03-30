滑輪溜冰／台灣公開賽 姊妹選手黃海琍與黃敏琍表現亮眼

2025年第二屆台灣國際花式滑輪溜冰公開賽，姊妹選手黃海琍與黃敏琍表現亮眼，在激烈的國際競爭中脫穎而出，雙雙獲得佳績並成功取得2025年亞錦賽國家代表隊資格，再次為台灣花式滑輪溜冰寫下新頁。

來自台北的琍琍姊妹多年來在國內外賽場屢創佳績。姐姐黃海琍目前就讀台北市北一女中高一，從小學起即接受訓練。2023年9月，曾代表中華隊出賽於中國大陸北戴河舉辦的亞洲錦標賽，勇奪青年組雙人花式金牌及少女組自由型銀牌，展現國際競爭實力。這次國際公開賽，她更以穩定的技術與藝術表現，拿下自由型青少年女子組金牌，再度證明其頂尖實力，成功取得亞錦賽門票。

妹妹黃敏琍，現為台北市明德國中八年級學生，同樣表現毫不遜色。2024年9月她曾代表台灣遠征義大利Rimini參加世界錦標賽，在青年女子組直排花式項目中排名第八，隨後又於10月於屏東舉行的全民運動會，與成年組選手同場競技，勇奪銅牌。這次公開賽，她在兩項賽事中皆登上頒獎台，分別奪得自由型少年女子組銀牌及直排花式青年女子組金牌，展現高度潛力與進步空間。

談及國高中學業與訓練之間的平衡，黃海琍與黃敏琍笑說：「我們會繼續發揮時間管理大師的精神，在課業與運動中找到平衡，該玩樂的時候也不能少。」展現青春洋溢的樂觀態度與強大自律能力。