快訊

趙少康嘆柯文哲「若當副手就沒事」 黃國昌：歷史已翻頁

鴻海輪值CEO完成交接…楊秋瑾接任 集團重點培訓女主管之一

緬甸地震死亡人數增加！30日午間已達1700人 3400人受傷、300人失蹤

滑輪溜冰／台灣公開賽 姊妹選手黃海琍與黃敏琍表現亮眼

聯合報／ 即時報導
琍琍姊妹在台灣國際花式滑輪溜冰公開賽表現亮麗。圖／黃成翰提供
琍琍姊妹在台灣國際花式滑輪溜冰公開賽表現亮麗。圖／黃成翰提供

2025年第二屆台灣國際花式滑輪溜冰公開賽，姊妹選手黃海琍與黃敏琍表現亮眼，在激烈的國際競爭中脫穎而出，雙雙獲得佳績並成功取得2025年亞錦賽國家代表隊資格，再次為台灣花式滑輪溜冰寫下新頁。

來自台北的琍琍姊妹多年來在國內外賽場屢創佳績。姐姐黃海琍目前就讀台北市北一女中高一，從小學起即接受訓練。2023年9月，曾代表中華隊出賽於中國大陸北戴河舉辦的亞洲錦標賽，勇奪青年組雙人花式金牌及少女組自由型銀牌，展現國際競爭實力。這次國際公開賽，她更以穩定的技術與藝術表現，拿下自由型青少年女子組金牌，再度證明其頂尖實力，成功取得亞錦賽門票。

妹妹黃敏琍，現為台北市明德國中八年級學生，同樣表現毫不遜色。2024年9月她曾代表台灣遠征義大利Rimini參加世界錦標賽，在青年女子組直排花式項目中排名第八，隨後又於10月於屏東舉行的全民運動會，與成年組選手同場競技，勇奪銅牌。這次公開賽，她在兩項賽事中皆登上頒獎台，分別奪得自由型少年女子組銀牌及直排花式青年女子組金牌，展現高度潛力與進步空間。

談及國高中學業與訓練之間的平衡，黃海琍與黃敏琍笑說：「我們會繼續發揮時間管理大師的精神，在課業與運動中找到平衡，該玩樂的時候也不能少。」展現青春洋溢的樂觀態度與強大自律能力。

兩位選手的優異表現不僅是自身努力的成果，更象徵台灣青少年選手在國際舞台上的日漸發光，隨著亞錦賽的腳步逼近，黃氏姊妹將持續精進訓練，蓄勢待發，力拚再為中華隊奪得榮耀，令人引頸期盼。

琍琍姊妹在台灣國際花式滑輪溜冰公開賽表現亮麗。圖／黃成翰提供
琍琍姊妹在台灣國際花式滑輪溜冰公開賽表現亮麗。圖／黃成翰提供

中華隊 滑輪溜冰

延伸閱讀

網球／地主女將曾睦潔 將UTR職業巡迴賽女子組冠軍留在台灣

滑輪溜冰／台灣公開賽陳毅帆無懸念2連霸 黃詠蘭飆高分

滑輪溜冰／台灣公開賽花式個人並排 洪筱晴破最佳連霸

足球／安以恩下半場自由球破門 中華隊1：2不敵土庫曼

相關新聞

滑輪溜冰／台灣公開賽 姊妹選手黃海琍與黃敏琍表現亮眼

2025年第二屆台灣國際花式滑輪溜冰公開賽，姊妹選手黃海琍與黃敏琍表現亮眼，在激烈的國際競爭中脫穎而出，雙雙獲得佳績並成...

網球／UTR國際職業巡迴賽首站落幕 男子組澳洲好手拔頭籌

近年來，UTR組織所創辦的國際職業網球巡迴賽，目前在歐美國家非常盛行，最近也有許多亞洲國家承辦UTR國際職業網球巡迴賽，今年再度由中華民國創新體育協會首度爭取到主辦權，同時在熱心推廣網球活動的鯨鯊國際

網球／地主女將曾睦潔 將UTR職業巡迴賽女子組冠軍留在台灣

近年來，UTR組織所創辦的國際職業網球巡迴賽，目前在歐美國家非常盛行，最近也有許多亞洲國家承辦UTR國際職業網球巡迴賽，而台灣在今年再度由中華民國創新體育協會首度爭取到主辦權，同時在熱心推廣網球活動的

邁阿密女網／直落2首度奪冠 球后莎芭蓮卡：意義非凡

世界女網排名第一的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天拿下邁阿密公開賽（Miami Open）后冠，她在這場決...

射箭企聯／第七屆花蓮東大門開射 風向成選手大考驗 

第七屆中華企業射箭聯賽今天在花蓮知名景點東大門舉行開幕戰，由上屆冠軍新竹市愛山林迎戰新北凱撒，首役就爆出冷門，新北凱撒以...

滑輪溜冰／台灣公開賽陳毅帆無懸念2連霸 黃詠蘭飆高分

第二屆台灣國際花式滑輪溜冰公開賽今天進行第3天賽程，「台灣滑輪花式溜冰王子」陳毅帆一掃前天並排長曲出現失誤的陰霾，完美展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。